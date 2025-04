Până la premiul de 100.000 de euro mai sunt însă câteva dueluri de câștigat, iar concurenții încearcă să-și croiască singuri drumul către finală. În această săptămână, un nou Lup a părăsit Survivor România 2025, în urma unui duel care s-a anunțat foarte interesant.

Bitză a fost eliminat de la Survivor România 2025

Bitză a fost cel votat de către colegii lui din Tribul Lupilor pentru a merge la duelul de eliminare, iar adversar i-a fost Uwe Dai, care a fost nominalizat de Vasile, purtătorul colanului de imunitate.

Legați la ochi, cei doi au fost nevoiți să parcurgă un traseu complicat, ghidându-se doar după sforile atașate de marginile terenului. Iar Uwe Dai a fost cel care a câștigat duelul și a rămas în competiția de la PRO TV.

La scurt timp după ce a fost eliminat de la Survivor România 2025 și s-a întors în România, Bitză a oferit primele reacții în exclusivitate pentru Libertatea.

Artistul a afirmat că nu este fericit că a părăsit show-ul filmat în Republica Dominicană, dar se bucură că își revede familia și prietenii.

Ce a spus după ce a ajuns în România

„Mă bucur că am participat la Survivor România 2025, este o experiență unică, pe care nu o poți avea în condiții normale și pe care aș retrăi-o oricând. E o competiție dură, care m-a pus la încercare atât fizic, cât și psihic. Nu sunt fericit că am ieșit din concurs, dar mă bucur că o să mă revăd cu familia și prietenii care mi-au lipsit cel mai mult cât am fost pe insulă”, a spus Bitză în exclusivitate pentru Libertatea.

