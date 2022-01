Locația Muntelui Sinai este de mult timp subiect de dispută între experții religioși și academicieni. Muntele Karkom a câștigat teren în ultima perioadă, grație unui fenomen natural anual ciudat, la care asistă atât grupuri de arheologi, cât și entuziaști ai naturii.

Fenomenul are loc mereu pe 21 decembrie, de solstițiul de iarnă, ziua cu cea mai scurtă perioadă de lumină solară. Atunci, sfera din plasmă fierbinte se află la cea mai mică înălțime zilnică maximă pe cer.

La amiază, Soarele coboară peste o vale adâncă de pe Karkum și lasă o aură ciudată de lumină, ca o flacără care pâlpâie pe o față stâncoasă a muntelui, în dreptul unei firide.

Fenomenul a fost botezat „Burning Bush” (n.r. – „rugul aprins”). Poate că acesta a fost, au spus unii, focul supranatural pe care l-a văzut Moise pe muntele sfânt, când Dumnezeu i-a vorbit pentru prima dată, și unde, mai târziu, a primit cele Zece Porunci.

Tufa aprinsă, niciodată înghițită de foc, este un simbol în iudaism și reprezintă viața veșnică.

“This is the story of the history of humankind”: ⁦In search of Mount Sinai where God is said to have spoken with Moses. Is that flickering light in the distance the burning bush of biblical fame? ⁦@IKershner⁩ reports from Israel’s Negev Desert. https://t.co/k2DZXqmRPw