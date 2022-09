Testul dublu de redirecționare a asteroizilor (DART) al NASA își propune să se ciocnească luni noaptea de asteroidul Dimorphos, sperând să-i modifice ușor traiectoria, prima dată când se încearcă o astfel de operațiune.

Astronomii din întreaga lume vor urmări impactul DART, iar efectul acestuia va fi urmărit îndeaproape pentru a vedea dacă misiunea a trecut testul.

