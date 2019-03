Netflix testează prețuri mai mari pentru abonamentele noi în România. La cât se ridică acestea

Abonamentul de 8 euro oferea acces nelimitat la filme online pe un singur dispozitiv. Cel de 10 euro oferea rezoluție HD și vizionare pe 2 ecrane simultan. Abonamentul de 12 euro oferă acces la filme și seriale cu rezoluție 4K, iar acestea sunt disponibile pe 4 ecrane simultan.

„Test” pe bani

Compania a declarat că totul este un test pentru a vedea care este valoarea serviciilor sale pentru clienți.

„Testăm categorii de preţ uşor diferite pentru a înţelege mai bine care este valoarea Netflix pentru utilizatori. Acest test nu va fi văzut de toată lumea şi am putea să nu implementăm niciodată aceste preţuri în afara acestui test. Obiectivul nostru este să ne asigurăm că Netflix are întotdeana un raport excelent calitate preţ”, a anunțat compania, citată de News.ro.

Netflix nu va factura la preţurile afişate în cadrul acestui test. La finalul procesului de înregistrare, utilizatorii vor plăti preţurile standard.

Un alt test a vizat separarea HDR de 4K

Anul trecut, Netflix a derulat un test similar în Italia. În acel caz era vorba de introducerea unui plan tarifar nou, denumit „Ultra”, care ar fi costat 16,99 euro. Acesta ar fi urmat să includă filmele HDR (high dynamic range – pentru o luminozitate și calitate superioară a imaginii, n.r.).

Mai precis, ar fi separat filmele 4K de calitatea HDR. Pe lângă acestea, ar fi urmat să fie mutate în noua categorie de preț și filmele Dolby Vision și Dolby Atmos, ultimul reprezentând un standard superior de calitate a sunetului.

În acest moment, abonamentul de top include atât filmele 4K, cât și pe cele care respectă acest standard de calitate.

Netflix ar urma să investească doar anul acest peste 15 miliarde de dolari în filme și seriale originale. Netflix a investit 9 miliarde de dolari în 2017 şi 12 miliarde de dolari în 2018 în conţinut original.

Apple și Disney, la orizont

Compania este sub presiune din partea rivalilor. Amazon activează deja în acest domeniu, oferind filme și seriale online, în vreme ce giganții Apple – cea mai mare companie IT din lume și Walt Disney – cel mai mare conglomerat media de pe planetă vor urma să își lanseze în acest an propriile lor servicii de filme.

Citește mai multe despre netflix pe Libertatea.