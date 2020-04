De Mihai Niculescu,

În zona de proveniență a COVID-19, China, au fost raportate numai 82.000 de cazuri, arată BBC.

Până acum, în SUA s-au înregistrat 462.000 de cazuri și aproape 16.500 de decese. La nivel global, s-au confirmat 1,6 milioane de cazuri și au murit 95.000 de persoane.

Chiar dacă statul New York este în topul mondial la cazurile de coronavirus, la capitolul decese (7.000 în New York), acestea sunt mai puține decât în Spania (15.500) și Italia (18.000). Totuși numărul persoanelor decedate în New York este mai mult decât dublul cifrei oficiale din China, de 3.300 de morți.

Înmormântări comune în cimitirul public

Între timp au apărut imagini înfiorătoare cu persoanele decedate care erau înmormântate la comun, într-un cimitir din New York. Cadrele au fost luate de sus, cu o dronă, și înfățișează muncitori în costume albe de protecție care se folosesc de scări pentru a coborî coșciugele în gropile săpate în pământ.

Imaginile au fost realizate în zona Hart Island, în afara cartierului Bronx, zonă folosită de mai bine de 150 de ani de către oficialii orașului ca cimitir al săracilor sau al persoanelor fără familii. Dacă înainte aveau loc înmormântări acolo numai o zi pe săptămână, acum acestea sunt de luni până vineri.

În rol de gropari sunt de obicei deținuții din închisori, dar volumul mare de activitate a cerut în prezent contractarea unor firme specializate.

Primarul din New York, Bill de Blasio, declarase la începutul săptămânii că va folosi cimitirul public din Insula Hart pentru înmormântările persoanelor răpuse de coronavirus.

Sursa foto: EPA

Citeşte şi:

Cum ajung românii să plătească dublu pe măștile simple, iar spitalele să dea de patru ori pe cele pentru corpul medical

Medic român la un spital din Paris: „Rudele primesc echipament de protecție, ca să-i vadă pe muribunzi. Oamenii nu trebuie să moară fără familie”

Ce trebuie să știm atunci când purtăm o mască de protecție improvizată

GSP.RO Americanii au calculat care va fi prima zi în care nu vor mai exista decese cauzate de COVID-19