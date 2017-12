Publicația americană New York Times a publicat, în ultima zi a anului, o analiză despre situația tensionată din România generată de modificările aduse legilor justiției.

România este nominalizată printre țările din Europa de Est în care guvernele au amenințat, în anul 2017, valorile liberale, „adoptând măsuri menite să împiedice principiile democratice, inclusiv eforturile anticorupţie, libertatea presei şi statul de drept”. Mai sunt trecute pe listă Ungaria și Polonia.

Despre România în particular, New York Times scrie că „ protestatarii şi politicienii se pregătesc pentru o perioadă tensionată în ianuarie, la aproape un an după ce sute de mii de oameni au ieşit în stradă pentru a se opune măsurilor guvernamentale de relaxare a sancţiunilor pentru corupţie”

Mai departe, analiza publicată de publicația americană prezintă modificările pe care PSD-ALDE vor să le aducă legilor justiției și amintește de protestele care au avut loc în România în ultima perioadă, din cauza proiectelor legislative propuse de coaliția aflată la putere.

Totodată, New York Times vorbește și despre cazul lui Liviu Dragnea, care este investigat pentru utilizarea necorespunzătoare a banilor publici, inclusiv a fondurilor de la Uniunea Europeană. De asemenea, publicația americană scrie și despre avertismentele ambasadelor europene.

