Într-o postare pe pagina de pe o rețea de socializare, Nicolae Robu spune că a lăsat în urma sa o situație financiară foarte bună și profituri importante la societățile administrate de primărie, criticându-l pe Fritz pentru că a cerut sprijin Guvernului pentru asigurarea furnizării agentului termic către abonații din sistemul centralizat de încălzire.

”Eu am făcut predarea de mandat cu eleganţă, urându-i noului primar, pentru binele oraşului, să fie un primar mai bun ca mine! Dar n-ai cu cine! Ce constat cu gust amar, la o lună şi jumătate după acel moment, este că noul primar şi noul viceprimar, în tot acest răstimp, fac dovadă de o incapacitate crasă de a face faţă unor funcţii atât de grele şi încearcă, dând dovadă de vicii mari de caracter, să şi-o acopere, împroşcând permanent cu noroi în munca mea şi a sutelor de angajaţi ai primăriei, aruncând în spaţiul public minciuni neruşinate”, afirmă Robu.

Am lăsat în urmă, pe anul 2019, la SDM, profit de 3,1 milioane lei, iar pe prima jumătate din 2020, profit de 2,4 milioane lei (…), la STPT, 50 milioane lei din cei 73,8 milioane datorie către ANAF plătiţi, plus restanţele la subvenţii plătite plus achitarea integrală a 30 autobuze, 50 troleibuze, 30 tramvaie, 20 minibuze, 7 vaporaşe, 440 biciclete, 100 trotinete. Nicolae Robu:

”Rușine, trist, vai și-amar”

”Comparaţi cu ce auziţi acum că au ca grea moştenire actualii edili şi urmăriţi ce vor face ei. Ruşine! Trist! Am crezut că avem de-a face cu alt gen de caractere şi cu alt nivel se competenţă. Vai şi-amar!”, a spus Nicolae Robu.

Fostul edil a ținut să reamintească că, în mandatul său, ”Timișoara era cea mai performantă din țară”.

”Noi, care am fost cei mai performanţi din ţară, câştigând finanţare de 570 milioane euro, pentru 92 de proiecte. Ba cu privire la contractele de salubrizare, Timişoara a ajuns cel puţin la acelaşi nivel de necurăţenie la care a fost în acea perioadă de acum vreo doi ani, când, expirând contractele vechi şi schimbându-se sistemul, nu a venit nimeni la licitaţie şi am rămas aproape un an fără operator”, a comentat Robu.

Recomandări GRAFIC | Cum va arăta noul parlament și cum arăta în 2016. Câți senatori și deputați are acum fiecare partid

EU AM FĂCUT PREDAREA DE MANDAT CU ELEGANȚĂ, URÂNDU-I NOULUI PRIMAR, PENTRU BINELE ORAȘULUI, SĂ FIE UN PRIMAR MAI BUN CA... Publicată de Nicolae Robu pe Luni, 14 decembrie 2020

Sâmbătă, Dominic Fritz a anunțat că a cerut Guvernului să aloce bani din fondul de rezervă pentru rezolvarea problemelor generate de datoriile istorice ale companiei COLTERM faţă de distribuitorii de combustibil, astfel încât timişorenii să nu rămână fără căldură în acest an.

”Nu mi-am dorit să aduc în discuție «greaua moștenire». Realitatea este că din prima zi de primărie am plătit mai bine de 10% din încasări către COLTERM pentru plata unor datorii uriașe, penalități, facturi la zi ori în avans pentru gaz și cărbune. Totul ca să nu se oprească căldură și apă caldă”, a declarat noul primar al Timișoarei.

Edilul precizează că, doar anul acesta, Primăria Timişoara a plătit 82 de milioane lei pentru COLTERM, în timp ce dotările şi echipamentele pentru spitalele timişorene au costat 35 de milioane de lei în 2020. Cu cele 82 de milioane de lei, susţine Fritz, s-ar fi putut dubla volumul de achiziţii de dotări şi echipamente pentru spitale sau s-ar fi putut construi o sală polivalentă cu 5.000 de locuri ori 20.000 metri pătraţi de locuinţe pentru Timişoara.







Citeşte şi:

Grafice GCS: Cât a scăzut rata de infectare cu COVID-19 în localitățile carantinate

Sute de bucureșteni din sectorul 1, blocați la coada pentru plata impozitelor. ”Este bătaie de joc!”. Ce spune primăria

Noi vești despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea, infectat cu COVID-19. Cum se simte fostul președinte PSD

PARTENERI - GSP.RO Adevăratul motiv pentru care Raluca Arvat a plecat de la Pro TV după 20 de ani. A vrut să se afle de la ea

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Clotilde Armand, la un pas de demisie? Ce se întâmplă chiar acum în Sectorul 1

HOROSCOP Horoscop 14 decembrie 2020. Balanțele vor intra în contact cu o adevărată avalanșă de informații

Știrileprotv.ro Ce NU avem voie să facem de sărbători. Anunțul făcut de Raed Arafat, la ȘtirileProTv

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021