„Suntem într-o situaţie de criză. În acea seară, alaltăieri seară am vorbit cu foarte multă lume pentru că anticipam criza care urma, nu am vorbit şi cu doamna prefect, deşi am văzut apelul domniei sale, pentru că se făcuse târziu şi pentru că domnia sa are atribuţii limitate, avea atribuţii limitate în această chestiune”, a declarat edilul, întrebat de reporteri de ce nu i-a răspuns la telefon prefectului de București în prima zi de protest la STB.

„Am vorbit cu Poliţia, am vorbit cu TPBI-ul (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, n.r.), am vorbit cu viceprimarul, am vorbit cu foarte multă lume, pentru a realiza acele lucruri de care bucureştenii aveau nevoie, adică să avem poliţistul în intersecţii, care să fluidizeze traficul, să avem informare în staţiile de autobuz, troleibuz, de tramvai că nu mai vin aceste mijloace de transport, deci am fost conectat şi cu domnia sa am vorbit la 6 dimineaţa, ieri (joi, n.r.)”, a detaliat Nicușor Dan.

Alexandra Văcaru a afirmat, joi, într-o conferință de presă, că autoritățile locale aveau semnale încă de miercuri că se pregătește greva STB și că a încercat să ia legătura inclusiv cu Nicușor Dan, dar edilul nu i-a răspuns la telefon.

„Telefonic am reușit să iau legătura după ora 6 (joi dimineață, n.r.). Aseară (miercuri, n.r.) am încercat să îl sun. Aveam semnale, domnul primar general nu mi-a răspuns aseară. În dimineața asta (joi, n.r.) m-am deplasat la sediul primăriei generale și am avut o discuție cu primarul general, solicitându-i să intervină și să efectueze toate demersurile pentru a menține un climat social și liniște publică la nivelul capitalei”, a declarat prefectul de București.

