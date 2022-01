Alexandra Văcaru a precizat că a reușit să vorbească cu primarul general abia joi dimineață, după ora 6, când i-a cerut lui Nicușor Dan să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea ordinii publice în condițiile în care traficul mijloacelor de transport în comun este blocat de grevă.

”Telefonic am reușit să iau legătura după ora 6. Aseară am încercat să îl sun. Aveam semnale, domnul primar general nu mi-a răspuns aseară. În dimineața asta m-am deplasat la sediul primăriei generale și am avut o discuție cu primarul general, solicitându-i să intervină și să efectueze toate demersurile pentru a menține un climat social și liniște publică la nivelul capitalei”, a declarat prefectul Bucureștiului joi.

Prefectul Capitalei, Alexandra Văcaru, a anunțat azi, în conferință de presă, că autoritățile au dispus mai multe măsuri pentru a se asigura că ordinea publică nu este afectată de greva generală organizată de angajații STB. Printre acestea se numără suplimentarea numărului de polițiști și jandarmi care acționează la stațiile de metrou pentru a evita aglomerararea și pentru temporizarea intrării.

Primarul Capitalei Nicușor Dan a anunțat joi dimineață că a făcut plângeri penale pe numele liderilor de sindicat din Societatea de Transport București, după ce angajații au intrat în grevă. Într-o conferință de presă, el le-a cerut șoferilor STB să reia activitatea, susținând că aceștia sunt victimele unei manipulări făcute de sindicaliști.

Edilul a spus că e vorba despre o „grevă politică”, pentru că este organizată de sindicatul mare al companiei, condus de Vasile Petrariu, care este în același timp și consilier general PSD.

Angajații Societății de Transport București au intrat joi dimineață în grevă, la o zi după un protest în urma căruia au spus că negocierile s-au încheiat fără niciun rezultat.

Astfel, joi dimineață, transportul public din București este paralizat, singurul mijloc de transport în comun care funcționează fiind metroul.

Angajații STB acuză că principalele lor revendicări salariale nu au fost soluționate și cer demisia directorului Adrian Criț. „Nu se circulă până directorul își va da demisia. Am făcut adrese la primărie, prefectură, STB, nimeni nu ne-a răspuns”, au declarat sindicaliștii pentru Libertatea



Citeşte şi:

Un șofer STB, singur pe traseu în ziua grevei. Directorul societății: „A fost sunat și întors la depou”

INTERVIU | Mircea Dumitru, vicepreședinte al instituției care dă verdicte de plagiat: „Cazul domnului Ciucă este foarte clar. Scuza domniei sale este lamentabilă”

„Kievul este uluit”. De ce a stârnit mesajul dramatic al lui Biden îngrijorare în Ucraina

PARTENERI - GSP.RO Bucureștiul ȘOCHEAZĂ: După 9 ani și 6 milioane euro cheltuite, Primăria Capitalei ia în calcul să dărâme...

Playtech.ro BOMBĂ! Mircea Badea, urmărit cu girofare de Poliție. E ireal dialogul dintre el și agent: „Dacă vreți să țip, pot să țip și...

Observatornews.ro Sergiu a murit, iar Daniela este în comă după ce s-au izbit de copaci cu colacul tras de mașină, la Negrești Oaș. Medic: "Fata este intubată, așteptăm un miracol"

HOROSCOP Horoscop 20 ianuarie 2022. Leii, chiar dacă se văd deja încălecați pe niște cai mari, ar fi bine să stea cuminți, măcar pentru moment

Știrileprotv.ro Țările cu cele mai puternice armate din lume. Pe ce loc se clasează România

Telekomsport Marian Iancu a ajuns într-o stare deplorabilă: ”E terminat, de-abia mai merge”. Ultimele informaţii despre fostul patron al lui Poli Timişoara