„În 2020, când am venit la primărie, întrebarea a fost dacă sistemul mai ţine o iarnă. În momentul ăsta nu mai suntem acolo şi suntem într-un proces de recâştigare a credibilităţii faţă de oameni şi cred că va veni momentul, nu acum, dar va veni momentul peste 2-3 ani în care oamenii vor veni înapoi la sistemul centralizat”, a declarat Nicuşor Dan la TVR Info, sâmbătă după amiază.

Nicuşor Dan a afirmat că au fost reabilitaţi 300 de kilometri din totalul de o mie de kilometri de reţea, subliniind că este nevoie şi de modernizarea centralelor care produc energia termică, care sunt ale Ministerului Energiei.

„Dacă vorbim de CET-uri, şi aici aveam nişte probleme, pentru că doar CET-ul din Militari este modernizat recent, celelalte sunt din anii 60-70 şi randamentul lor este de departe de a fi satisfăcător”, a explicat primarul.

El spune că în trei ani, jumătate din reţeaua principală va f reabilitată, iar numărul avariilor va fi cu mult mai mic.

„În ceea ce priveşte activitatea noastră, noi avem o reţea principală de 1000 de kilometri, unde sunt cele mai mari avarii şi cele mai mari pierder şi o reţea secundară de 3000 de kilometri, care este relativ ok pentru că sunt distanţe scurte, conducte mai mici între CET-uri şi blocurile de locuinţe. Pe reţeaua principală este problema şi aici am reuşit să mărim foarte mult ritmul de schimbare de conducte”, a mai percizat edilul.

Multe avarii vor fi istorie

„Am folosit şi bani europeni, am folosit prima oară şi un program al Ministerului Dezvoltării, în care ei plătesc 85% şi am ajuns să avem în 2024 să facem 73 de kilometri. Deci faţă de o medie de 6-7 kilometri pe an la Sorin Oprescu, cam 16-17. la Gabriela Firea, noi am ajuns să facem, am avut anul trecut 50, anul ăsta 73 de kilometri şi în momentul ăsta suntem la 300 din 1000. Peste 3 ani vom fi la 500 din 1000 şi asta înseamnă că multe din avarii vor fi istorie”, a afirmat Nicușor Dan.

