Trebuia să facă o manevră critică

Salvarea victimei depindea de o manevră critică: rabatarea scaunului din față pentru a putea deschide ușa, însă aceasta nu a reușit să acționeze la timp. În doar câteva minute, vehiculul a fost transformat într-o torță, flăcările extinzându-se rapid și la alte trei mașini parcate în apropiere.

Procurorii au extins cercetările pentru a verifica dacă vehiculul electric respecta toate normele de omologare și siguranță.

Mașina care a luat foc este un model electric configurabil; prin renunțarea la portbagaj, habitaclul poate fi suplimentat cu două locuri, însă accesul și evacuarea se pot face doar prin față. Această particularitate pare să fi jucat un rol crucial în imposibilitatea victimei de a se salva.

Procurorii iau în calcul posibilitatea ca poziționarea victimei pe bancheta din spate să îi fi pecetluit destinul. Din cauza configurației vehiculului, ieșirea ar fi necesitat acțiuni multiple și rapide de deblocare, sarcini care s-au dovedit a fi imposibil de îndeplinit pe măsură ce flăcările se extindeau.

„Nu ajungi la maneta de sub scaun”

Procedura de autoevacuare pentru pasagerii din spate implică rabatarea scaunului din față, arată Adrian Mitrea, specialist auto. Acest lucru se realizează prin acționarea unei manete care, în mod obișnuit, este poziționată pe partea exterioară a spătarului scaunului, facilitând astfel culisarea acestuia și eliberarea căii de ieșire.

„Uneori la un vehicul de dimensiune atât de mică, este posibil ca spațiul care este generat doar din rabatarea spătarului să nu fie suficient și atunci să fie nevoie să împingi și scaunul în față, care nu ar fi posibil pentru că nu ajungi la maneta de sub scaun”, a explicat Adrian Mitrea.

O femeie a murit și un bărbat a fost rănit, după ce patru mașini au luat foc în Sectorul 6

Vineri, 13 februarie, pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu puternic în București. O persoană a murit și alte două au fost rănite, după ce patru mașini au luat foc pe Bulevardul Constructorilor, din sectorul 6.

În urma incendiului, o femeie de 51 de ani a murit și un bărbat de 56 de ani a fost rănit. „În interiorul autoturismului de la care a pornit incendiul a fost identificată o femeie. Din păcate, în ciuda eforturilor de salvare, a fost declarat decesul acesteia”, a transmis DGPMB.

Bărbatul de 56 de ani care se afla în mașină a reușit să se evacueze, însă a fost transportat la Spitalul Bagdasar Arseni din București. Autoritățile continuă cercetările, sub coordonarea Parchetului, pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului.


