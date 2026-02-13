O mașină a luat foc pe Bulevardul Constructorilor din București

Un incendiu a izbucnit pe 13 februarie 2026, în jurul orei 13.00, la un autoturism din sectorul 6 al Bucureștiului, extinzându-se rapid la alte trei vehicule din apropiere, informează DGPMB.

Autoritățile au intervenit prompt pentru stingerea focului și siguranța traficului.

Echipaje de pompieri, poliție și prim-ajutor au intervenit de urgență. Brigada Rutieră a fost prezentă pentru a asigura siguranța și fluidizarea traficului.

În urma incendiului, mașina smart în interiorul căreia se aflau cele două persoane a ars în totalitate. Foto: ISU București

O femeia a murit în mașina care a luat foc pe strada din sectorul 6

Din primele informații, ar fi vorba despre o mașină smart. În urma incendiului, o femeie de 51 de ani a murit și un bărbat de 56 de ani a fost rănit.

„În interiorul autoturismului de la care a pornit incendiul a fost identificată o femeie. Din păcate, în ciuda eforturilor de salvare, a fost declarat decesul acesteia”, a transmis DGPMB.

Bărbatul de 56 de ani care se afla în mașină a reușit să se evacueze, însă a fost transportat la Spitalul Bagdasar Arseni din București. Autoritățile continuă cercetările, sub coordonarea Parchetului, pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului.

Din păcate, tragedia din sectorul 6 are loc la aproape un an de la momentul în care șapte mașini au luat foc pe Calea Moșilor din București.

