Medicii din Arad cred că au făcut tot ce s-a putut pentru tânăra însărcinată în 6 luni și jumătate, care a murit de COVID-19, în timp ce era transferată de la Arad la Timișoara. Ea era conștientă și vorbea atunci când a fost urcată în ambulanță.

Pe drum, femeia de 38 de ani a făcut stop cardio-respirator în ambulanță, iar în Urgențele de la Spitalul Județean Timișoara i s-a mai oprit inima de trei ori. Ultima dată, medicii nu au mai putut să o resusciteze, iar viitoarea mămică s-a stins cu tot cu fătul de șase luni și jumătate.

Directorul Spitalului Județean Timișoara, Raul Pătrașcu, spune că acest caz este halucinant și că medicii din Arad nu l-au urmărit cum trebuie, pentru că viața ei “putea fi salvată cu o intubare”. El susține că pacienta avea nivelul de saturație de oxigen de 70% la Arad și era obligatoriu să fie intubată.

Spitalul Arad respinge acuzațiile: “Vă pot asigura că lucrurile nu stau așa”

15 medici au dat deja explicații la conducerea DSP, vineri dimineață, până la ora 10, iar directorul Spitalului Județean Arad spune că acuzațiile omologului său din Timișoara sunt neîntemeiate.

“Nu este adevărat, vă pot asigura că lucrurile nu stau așa. 15 medici au văzut această pacientă în unitatea noastră într-un interval de 36 de ore. Ea a venit cu simptome ușoare, femeia s-a simțit rău, a venit în 28 în UPU, după ora 19.00. A făcut circuitul normal, a fost testată, a stat în unitatea-tampon în interiorul instituției. După primirea rezultatului pozitiv a fost internată într-o zonă roșie, acolo s-a văzut că saturația ei scade, a fost trimisă în ATI. I s-a pus mască simplă de oxigen, a fost monitorizată, au trecut-o pe un alt aparat, nu intubare, CPAP, i-au crescut saturația la 92”, a declarat, pentru Libertatea, Florina Ionescu, managerul Spitalului Județean Arad.

Managerul spitalului din Arad afirmă că femeia a făcut o pneumonie severă din cauza infecției cu COVID-19. Chiar și așa, transferul putea fi făcut, susține managerul spitalului din Arad.

Șeful clinicii ATI 2 ne asigură că în momentul în care a fost transferată avea saturația la 92, era conștientă și vorbea. A mers și la toaletă singură înainte să plece. Din păcate, având celelalte patologii asociate, obezitate, diabet și o pneumonie severă dată de acest virus păcătos s-a decompensat pe drum. Tot medicii spun asta. Florinela Ionescu, managerul spitalului din Arad:

Decizia privind transferul a fost luată împreună cu doctorii din Timișoara, în baza legislației în vigoare, respectiv un ordin dat de Ministerul Sănătății, care stabilește ierarhizarea maternităților în pandemie.

“Medicii noștri au stabilit transferul în colaborare cu medicii din Timișoara, s-a transmis deoarece sarcina era prematură, sub 32 de săptămâni, iar legislația în vigoare spune că pacienta trebuia tratată la Maternitatea Bega, care este o maternitate de nivelul III conform acelui ordin, noi suntem de nivelul II”, mai explică Florina Ionescu.

Directorul Spitalului Județean din Arad susține că a numărat medicii și că la Arad s-a făcut „tot ce este omenește și profesional” posibil. Atât DSP Arad, cât și conducerea unității sanitare au început anchete în acest caz.

“DSP Arad face o anchetă, am demarat și noi o anchetă internă. Aseară (joi – n.r.), cu DSP aici, am numărat medicii. Repet, 15 medici au văzut-o în mai puțin de două zile, din toate specialitățile. Consider că în unitatea noastră, omenește și profesional, cred că au făcut tot ce au putut. Au văzut-o din toate specialitățile. Ginecologii au venit să îi mai facă un consult și înainte de transfer”, a conchis Florina Ionescu pentru Libertatea.

Potrivit DSP Arad, până vineri dimineață la ora 10 au fost intervievate 15 cadre medicale de la Spitalul Județean Arad.

