Pacienta gravidă a fost internată de urgență la Spitalul Județean Arad. Ea a ajuns în stare gravă la ATI, unde ar fi fost stabilizată, apoi medicii au decis să o trimită la Timișoara, potrivit reprezentanților DSP Arad.

”Am trimis inspecția la Spitalul Județean Arad, la ora aceasta se desfășoară ancheta. Pacienta a fost pozitivă, a fost internată pe o secție, a mers pe secția de ATI, a fost stabilizată și de acolo, în cursul zilei de joi, a fost trimisă către Timișoara. Pe drum s-a decompensat, a intrat în stop cardio-respirator, a fost resuscitată până a ajuns, a intrat pe UPU Timișoara, la Județean și a decedat în UPU la Județean”, ne-a declarat Horea Timiș, directorul DSP Arad.

Medicii din Arad au cerut ajutorul doctorilor din Timișoara, care au fost de acord să se ocupe de caz.

”Noi am avut de ieri niște discuții legate de cazul de la Arad, am stabilit clar conduita pe care o urmează colegii de la Arad. Apoi ni s-a spus că a plecat spre Timișoara și că urmează să vină. Având în vedere graviditatea situației, au decis să o trimită la UPU Județean. Din câte am înțeles, era diabetică, hipertensivă și suferea de obezitate”, a declarat pentru Libertatea Marius Craina, managerul Maternității Bega din Timișoara.

Transferul s-ar fi făcut prea târziu

Femeia a făcut patru stopuri cardio-respiratorii. Avea o saturație de oxigen foarte scăzută și ar fi trebuit să stea intubată. Nu avea însă probleme cu sarcina.

”„Tânăra, gravidă în 28 de săptămâni, a făcut un prim stop cardio-respirator pe ambulanță și încă trei în UPU. Primele două din unitatea noastră au fost resuscitate cu succes, din ce am înțeles de la domnul dr. Timiș. A fost descoperită la Spitalul Județean din Arad cu o saturație de oxigen de 70 la sută, nefiind intubată, ceea ce ar fi trebuit să se întâmple de la 89 în jos.

Noi am vrut să ajutăm, nu înțeleg cum s-a ajuns în situația aceasta la Arad, să ajungă să aibă o saturație atât de joasă, să ajungă să fac stop respirator pe ambulanță, având în vedere că este un spital județean de urgență și acolo. Tot ce știu este că noi, chiar dacă nu suntem spital Covid, avem cel mai performant UPU din regiune, am vrut să ajutăm”, a explicat și Raul Pătrașcu, directorul Spitalului Județean Timișoara.

Medicii din Timișoara sunt de părere că transferul s-a făcut mult prea târziu. DSP Arad desfășoară o anchetă la Spitalul Județean Arad.

