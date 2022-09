Jurnaliştii americani afirmă că au primit înregistrările de la oamenii legii ucraineni, iar apoi au verificat în mod independent fiecare interceptare audio.

Toate aceste conversații au avut loc în luna martie, când trupele ruse au încercat să cucerească Kievul și alte orașe din nordul Ucrainei.

„Putin e un prost, vrea să cucerească Kievul, dar nu ne va merge. Ofensiva noastră s-a blocat, vom pierde războiul”, spune un soldat rus.

„Am luat vestele antiglonț de la niște ucraineni morți. Vestele NATO te apără mai bine decât ale noastre”, a afirmă militarul.

El le-a transmis rudelor că li s-a ordonat „să-i omoare pe toți cei pe care îi văd”, iar el și camarazii lui s-au supus.

Un soldat pe nume Serghei îi mărturisește iubitei sale cum a devenit „ucigaș”: a primit ordine de la căpitanul său să execute trei bărbați care „au trecut pe lângă unitatea noastră”. O săptămână mai târziu, el i-a spus mamei sale despre „muntele de cadavre” din pădure.

Potrivit înregistrărilor, rușii au luat totul din casele abandonate ale civililor ucraineni, de la prelungitoare și ghirlande de Crăciun, blendere, unelte de construcție și unelte de pescuit, până la periuțe de dinți.

Soldații afirmă că au furat bani și au băut tot alcoolul pe care l-au găsit.

Am jefuit tot, am luat toți banii lichizi. Am băut tot, toată lumea e beată! Toți fac asta aici.

Soldat rus interceptat: