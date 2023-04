„Ne-au mutat de la secție la secție. Nu ne-au dat nici măcar numărul dosarului”, spune Lorena, una dintre studente. Cele patru tinere spun că, din februarie, de când au depus plângeri, nu au mai primit nicio informație legată de stadiul anchetei. Nu aveau nici siguranța, spune Lorena, că plângerile lor au fost înregistrate.

„Eu și una din fete am mers la Brașov să aflăm date despre dosar. Nu au vrut să dea nimic. Au zis că ne dau doar prin telefon. Iar când am sunat ziua următoare, au zis că nu dau date prin telefon. Am pățit așa și la Parchet, și la Poliție”, a declarat Lorena.

Dosarul se află la Secția 1 de Poliție, iar urmărirea penală este in rem, adică pentru faptă, potrivit răspunsului oferit de poliție ziarului. Asta înseamnă că deocamdată nu a fost identificat niciun posibil vinovat.

Concentrație de monoxid de carbon de 10%

Lorena și colegele sale s-au intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unei centrale defecte din apartamentul de tip studio pe care l-au închiriat prin Booking în Brașov, după cum a scris Libertatea luna trecută. Monoxidul se produce prin arderea incompletă a unor gaze, în special din sursele de încălzire.

Fetele au ajuns în stare gravă la spital în a doua seară, iar medicii au găsit în sângele lor o concentrație de monoxid de carbon de 10%. Spre comparație, un fumător care consumă mai mult de două pachete de țigări pe zi are o concentrație de 6-8%. Tinerele au stat câteva ore conectate la oxigen.

Recomandări Oamenii din spatele firmelor care primesc 300 de milioane de euro ajutoare de stat. De la familia Umbrărescu până la cea a unui milionar condamnat la închisoare

Pompierii au găsit ulterior sursa monoxidului: centrala termică din apartament era defectă și avea scăpări de gaze.

Apartamentul închiriat aparține Dianei Codreanu, soția consilierului local PNL Adrian Codreanu, despre care Libertatea a scris acum doi ani că făcea parte în același timp și din UNPR, și din PNL.

Studioul este indisponibil pentru rezervare pe platforma Booking de la incidentul din februarie.

