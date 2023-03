Patru tinere care au închiriat un apartament de pe Booking de la soția unui consilier local PNL din Brașov au ajuns la un pas de moarte la spital. Gazda fusese avertizată de problemele din casă

Laura Florea, Mădălina Epîngeac, Lorena Tănăsescu și Simona Ioțu, toate în vârstă de 20 și un pic de ani, au decis din scurt să-și petreacă un weekend în Brașov. Prima e studentă la Informatică în București, iar celelalte trei studiază Medicina în Craiova. Au închiriat de pe Booking „Studio Brașov”, un apartament aflat pe strada Republicii, nr. 19, chiar lângă Piața Sfatului, pe care au plătit, în total, 700 de lei pentru trei nopți.

„Avea notă mare pe Booking, arăta ok în poze. Nu ne-am mai uitat la mesajele celorlalți turiști, în recenzii, am rezervat direct”, povestește Lorena, într-o discuție cu ziarul.

Au plecat toate patru spre Brașov pe 16 februarie, dimineața, cu trenul din Craiova, un drum de vreo șapte ore, și au ajuns la cazare în jurul prânzului. Atunci, spun fetele, au apărut primele semne de întrebare, cărora însă nu le-au dat foarte multă importanță la acel moment.

„Când am ajuns, era un domn care făcea curățenie. Am intrat să lăsăm bagajele. Toate ușile și geamurile erau deschise, era foarte, foarte frig. Când l-am întrebat de ce ține totul deschis, a spus că așa îi place să facă curățenie, în aer curat, și că au fost niște băieți mai devreme care au fumat înăuntru și miroase urât. Noi n-am simțit nimic atunci”, mărturisește tânăra în vârstă de 23 de ani. Bărbatul le-a mai spus doar să nu umble la centrala termică din casă, care funcționează pe gaz, precizează ea.

Centrala respectivă este montată pe colț, lângă ușa băii. Aerisirea ei se face pe sus, printr-un furtun foarte asemănător celor care sunt conectate, de regulă, la hotele de bucătărie. „Fundul” centralei nu este acoperit și se poate vedea foarte ușor flacăra dinăuntrul ei chiar din patul de o persoană deasupra căruia se află aceasta.

Apartamentul este, în fapt, un studio în care cele două paturi, unul de o persoană, cel de lângă centrală, și unul mai mare, de două persoane, sunt despărțite de un perete.

Fetele și-au petrecut ziua în oraș, iar seara, la câteva ore după ce s-au întors în cameră, au început să aibă dureri de cap. „Am crezut că suntem doar răcite și obosite. Ne-am îndopat cu paracetamol”, mărturisește Lorena.

Dar starea lor de rău s-a amplificat în următoarea noapte, pe 17 februarie. Aveau dureri puternice de cap, o stare generală de rău, somnolență puternică și simțeau că nu pot respira bine. Una dintre ele s-a plâns și de înțepături în inimă. Au adormit în jur de ora 12, cu gândul că poate tot oboseala și răceala sunt de vină.

„Ne-am făcut toate baie în seara aia și cred că centrala a funcționat cu toată puterea. Simțeam că e aerul greu în cameră, dar am crezut că rămânem fără oxigen din cauza flăcării, pentru că flacăra ardea oxigenul din încăpere. Am dormit cu geamurile deschise, ca să avem aer”, povestește tânăra.

Șocul a început pe la 4 dimineața, când una dintre fete s-a trezit cu frisoane și stare de leșin. A vomitat de mai multe ori și abia se putea ține pe picioare. Cu greu a izbutit să o trezească pe una dintre ele ca să-i ceară ajutorul.

„M-a trezit pe mine, celelalte două colege nici nu se puteau ridica din pat. Le-am lăsat geamul deschis și am plecat noi două la farmacie. Mă durea și pe mine în continuare capul rău”, povestește Lorena.

Am mers prin casă și apoi pe stradă, sprijinindu-ne una de alta și de pereți până am ajuns la o farmacie nonstop. Cred că dacă nu era colega mea să mă trezească, am fi leșinat toate și am fi murit în noaptea aia.

