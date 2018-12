Vestea că Norman Gimbel s-a stins din viață în casa lui din Montecito, California, a fost dată de fiul lui, Toni. The Hollywood Reporter notează că Norman a murit pe 19 decembrie, dar abia acum a fost anunțată dispariția sa, potrivit bbc.com.

Gimbel a fost unul dintre cei mai cunoscuți textieri din SUA. Printre reușitele sale se numără un premiu Grammy în anul 1973 pentru piesa „Killing Me Softly With His Song” și un premiu Oscar pentru „It Goes Like It Goes' din filmul „Norma Rae', cântată de Jennifer Warnes. În anul 1965, Gimbel a fost inclus în Songwriters Hall of Fame.

„Killing Me Softly With His Song” a fost făcută în colaborare cu Lori Lieberman. Melodia a fost înregistrată prima oară în anul 1971. Doi ani mai târziu, piesa a fost cântată de Roberta Flack și a ajuns pe prima poziție în topurile din SUA și Canada.

De asemenea, Gimbel a colaborat, timp de 30 de ani, cu Charles Fox. Cei doi au făcut împreună melodia „I Got a Name”, interpretată de Jim Croce. Cei doi au mai fost nominalizați la Oscar pentru piesele „Richard’s Window”, cântată de Olivia Newton-John, şi „Ready to Take a Chance Again”, cântată de Barry Manilow.

Norman Gimbel a scris şi versurile în limba engleză ale piesei „The Girl From Ipanema (Astrud Gilberto şi Stan Getz), care a primit Grammy pentru „înregistrarea anului” în 1965.

