„Transcrieți pe portativ următoarele note muzicale: do bemol, si bemol, mi bemol, sol bemol, re bemol; identificați enarmonicul sunetelor do bemol, si bemol, mi bemol, sol bemol, re bemol şi transcrieți pe portativ”. Acesta a fost exercițiul pe care elevul de clasa a VI-a de la Colegiul Național din Iași l-a primit anul trecut la testarea inițială la Educație Muzicală. Părinții au considerat nota nejustificată și au deschis proces.

La testare, conform hotărârii instanței, elevul a poziționat eronat notele muzicale, plasându-le pe portativ cu o linie mai sus decât era corect. Din acest motiv, profesorul i-a dat nota 1.

Printre elevii din clasa respectivă se afla și fiul soților magistratilor Claudia Monica Palaghia, procuror militar la Parchetul Militar Iași, și Marius Cătălin Palaghia, judecător la Tribunalul Iași.

Când au aflat despre nota copilului, cei doi magistrați au făcut demersuri pentru a o anula, considerând că aceasta se acordă doar atunci când a elevul copiat sau a fraudat.

În timpul procesului, care s-a desfășurat la Tribunalul Vaslui, a fost a implicat și un specialist în curriculum, Iulian Marius Teodorescu.

Acesta a confirmat că subiectul testat, referitor la „sunetele enarmonice”, nu este inclus în programa clasei a VI-a.

Pe baza acestei informații, instanța a decis anularea notei. Sentința de la Vaslui poate fi atacată în termen de 15 zile, nefiind definitivă.

„Este prima etapă, prima sentință. Urmează și alte cadre procedurale. La momentul acesta ne rezervăm dreptul de a comenta după ce se încheie toate etapele”, a precizat Elena Calistru, la cererea reporterilor „Ziarul de Iași”.

