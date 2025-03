Această actualizare a venit la doar o zi după ce Germania și-a modificat recomandările similare, în urma reținerii a trei cetățeni germani la intrarea în SUA.

La începutul acestei luni, ministerul de Externe al Marii Britanii a confirmat că oferă sprijin unui cetățean britanic reținut în SUA, după ce au apărut informații despre o femeie arestată la graniță.

În noile recomandări, autoritățile britanice le cer cetățenilor să respecte cu strictețe condițiile de intrare, inclusiv cerințele legate de viză.

„Autoritățile americane stabilesc și aplică reguli stricte privind intrarea. Puteți fi pasibil de arestare sau detenție dacă încălcați regulile”, avertizează ministerul britanic de Externe.

Germania a anunțat săptămâna aceasta că investighează cazurile celor trei cetățeni germani cărora li s-a refuzat accesul și care au fost plasați în detenție la granița de sud a SUA.

Ulterior, autoritățile germane au actualizat avertismentele de călătorie, precizând că deținerea unui sistem electronic de autorizare a călătoriei (ESTA) sau a unei vize nu garantează automat intrarea în SUA, decizia finală aparținând oficialilor americani de frontieră.

De asemenea, o actriță canadiană a relatat recent că a fost reținută de Immigration and Customs Enforcement (ICE), potrivit unui raport al The New York Times.

Aceste rețineri generează îngrijorare în rândul țărilor aliate, în contextul în care administrația Trump promite măsuri stricte pentru a combate imigrația ilegală.

Pe de altă parte, începând cu data de 2 aprilie 2025, toţi cetăţenii care nu dețin paşaport britanic au nevoie de Autorizație Electronică de Călătorie pentru a intra în Marea Britanie şi Irlanda de Nord.

