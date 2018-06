Tânărul din Vaslui a creat Școala Invers, iar invenția lui pare să fie apreciată de internauți. Radu Costantin Ifrosă este cunoscut în online mai ales că a participat la ”Românii au talent”. A descoperit că pasiunea lui sunt videoclipurile lansate pe youtube. “Canalul YouTube a început dintr-o glumă. Am zis să facem un video pentru comunitatea noastră de magicieni intitulat „5 Pași: Cum să devii mentalist”. Eu atunci aveam un partener, dar între timp ne-am despărțit, iar ăla a fost primul video pe canal. A început să-mi placă și l-am făcut și pe următorul, și pe următorul… și iată-mã aici!”, spune vloggerul, citat de vremeanoua.ro.

A pornit cu „Carla’s Dreams la scoalã“

“Scoala invers” i-a venit după ce a creat un video cu același nume, curios sã vadă cum ar arăta lumea pe dos. “Fãră să-mi dau seama, atunci mi-am creat conceptul serialului. Acela a fost doar un video de sine stătător. M-am gândit: cum ar arăta lumea dacă totul ar fi fix pe invers, adică nota 2 să fie o notă bună?” a spus el, dar a abandonat ideea. A reluat însă proiectul.

”Voiam să postez și am zis că-mi trebuie ceva care să se monteze repede, să nu-mi ia mult timp. Și am făcut video-ul ăla, „Carla’s Dreams la scoalã“. Ăla a fost primul. Am încercat să mă pun în locul elevilor și să-mi amintesc cum eram eu când eram la liceu. Eu atunci eram mai „smecheraș”, adică am si învățat, dar am și făcut foarte multe prostii și practic îmi amintesc cam ce-mi doream eu să se-ntâmple atunci și cum erau lucrurile, dramele de pe atunci cu fetele, cu prietenii si, practic, pentru mine a fost usor, pentru că am si trãit mare parte din chestiile astea. Pentru mine s-au întâmplat și acum practic trebuie doar sã le redactez si sã le înfloresc putin. În principiu, inspiratia vine de la mine, din trãirile mele. Pur si simplu stau si-mi imaginez cum ar fi tare sã se-ntâmple în situatia aia” a povestit Radu Costantin Ifrosă.