Faptul că poți fi amendat de la 2.000 la 20.000 de lei dacă nu poți o mască pe care nu ai de unde să o iei a stârnit revolta locuitorilor.

”Este cinic să ne recomandați să purtăm măști, pe care nu le găsim în farmacie sau, eventual, să le cumpărăm la suprapreț. Nu vă pasă de noi, la circ vă pricepeți cel mai bine. Asta e clasa politică din România, indiferent de culoare sunteți toți la fel. Domnilor politicieni, ne infectați de zeci de ani!”, a fost mesajul primit la Libertatea de la un cititor din Prahova.

Prefectul Cristian Ionescu a oferit explicații suplimentare pentru ziar: constatarea și aplicarea sancțiunii se face de către Poliție, Jandarmerie, inclusiv Poliția locală.

Sancțiunile pentru cei care încalcă măsurile stabilite prin ordonanţele militare pe perioada stării de urgenţă sunt cele prevăzute în Ordonanța de Urgență nr. 1 din 1999, art. 28. Cu alte cuvinte, dacă nu ai mască poți primi amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei.

Prefectul recomandă doar un avertisment, măsura fiind mai degrabă ”de sensibilizare și de conștientizare a populației”.

-Domnule prefect, prima întrebare a cetățenilor este: ce se întâmplă cu cei care, începând de vineri, ies pe stradă în județ fără măști de protecție? Vor primi amenzi?

Cristian Ionescu: Autoritățile publice locale vor lua măsurile necesare. Personal, nu sunt de acord cu sancțiunile. Tocmai din acest motiv, prahovenii au câteva zile la dispoziție pentru a se informa asupra prevederilor deciziei. Dacă cineva iese din casă fără mască, va lua un avertisment. Eu vreau să rămânem doar la avertismente.

-Sunt mulți cetățeni care reclamă faptul că nu pot găsi măști în farmacii.

-Nu este obligatoriu ca acestea să fie exclusiv măşti medicale. Se pot folosi eşarfe, măşti din material textil dens sau orice alte tipuri de protecţie care să acopere nasul şi gura. Legat de aprovizionarea cu materiale sanitare, o să mă interesez, să văd cum stau farmaciile în ceea privește aprovizionarea cu materiale sanitar. Eu știu că au.

-Ce se poate întâmpla cu un cetățean care e surprins de cinci ori fără mască?

-Noi am dispus măsurile generale. În particular, sub rezerva asigurării de catre autoritățile administratiei publice locale a necesarului de astfel de materiale, acestea pot stabili masuri suplimentare, conform prevederilor art. 24 din Ordonanța de Urgență nr 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Sițuatiilor de Urgență. Constatarea și aplicarea sanctiunilor se face de către Poliție, Jandarmerie, inclusiv Poliția locală. Iar sancțiunile sunt cele prevăzute în Ordonanța de Urgență nr, 1 din 1999, art. 28.

-De ce ați luat această măsură?

-Intenția noastră e de a sensibiliza populația. Măsura e în beneficiul tuturor, e o soluție care ne protejează în plus în situația actuală, să fim mai puțini expuși în fața coronavirusului.

Vrem să preîntâmpinăm extinderea virusului în județ, prin măsuri graduale, nu să sanctionăm oamenii, ci să-i conștientizăm. Eu sper să nu avem parte de focare de infecție și în Prahova.

Cristian Ionescu, prefect Prahova:

