„Nu renunț, aștept aici”. Povestea lui Redost Ahmad, copil kurd de 14 ani devenit simbolul migranților aflați la granița Belarusului cu Polonia

Publicația germană Bild l-a contactat pe băiat prin videochat. Se afla în pădurea de lângă Grodno, Belarus. L-a întrebat cum se simte și cum descrie ce trăit în ultimele zile. Redost Ahmad vine din nordul Irakului, Regiunea Autonomă Kurdistan.

„Nu renunț, așteptăm aici. Marți, un bărbat a încercat să treacă gardul de sârmă. Grănicerii au reacționat violent. Am vrut să vorbesc cu poliția și au folosit spray cu piper împotriva mea”, spune Redost.

Odiseea lui Redost până în Belarus aruncă o lumină nouă asupra acuzațiilor de manipulare care au fost aduse ieri împotriva adolescentului de 14 ani.

Tatăl lui Redost, Hardy Ahmad, este unul dintre cei mai activi utilizatori de Facebook printre refugiații de la granița cu Belarus. El postează în mod regulat videoclipuri cu situația din zonă. În imagini, el apare călătorind alături de soție și de cei patru fii ai lor.

Potrivit istoricului paginii lui Hardy, familia Ahmad provine din Sulaymaniyah, un oraș de 1,6 milioane de locuitori din regiunea autonomă kurdă din Irak. Fotografii mai vechi îl arată pe Redost și pe fratele său jucându-se într-un leagăn, acasă, în august 2019.

Hardy a postat regulat fotografii din nordul Irakului până la începutul anului. Brusc, pe 1 noiembrie 2021, mediul se schimbase. Blocurile de beton din Minsk au făcut loc peisajelor montane din Sulaymaniyah.

„Mai întâi, în aprilie, am ajuns la Istanbul, de la Erbil, din Kurdistan. Am stat în Turcia șapte luni, după care am sosit în Belarus, la Minsk”, povestește Redost. El și familia lui au folosit compania aeriană de stat „Belavia”, pentru zborul către Minsk.

Pe 8 noiembrie, o altă schimbare de locație. Tatăl postează videoclipuri dintr-o pădure. Pot fi văzuți refugiați, un gard de sârmă ghimpată și grănicerii polonezi.

„Vă veți confrunta cu acuzații penale”, poate fi auzit spunând în limba engleză un grănicer polonez. Aceste videoclipuri l-au făcut celebru pe Redost.

Tot luni, Redost, unul dintre puțini migranți care vorbește limba engleză, a fost ales de migranți pentru a transmite un mesaj către serviciile de urgență poloneze.

Copilul le strigă polițiștilor de frontieră: „Nu vrem o luptă. Suntem doar migranți, guvernul nostru îi ucide, îi omoară pe toți. De ce ar trebui să ne întoarcem? Nu avem bani, tuturor ne este foame”.

