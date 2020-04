Știri Externe Teoria conspirației primește lovitura decisivă: statistica arată efectul COVID-19. În toate țările analizate au murit mult mai mulți oameni decât în aceeași perioadă a anului trecut

Potrivit New York Times, în ultima lună au murit mai mulți oameni în 11 țări și regiuni decât în aceeași perioadă din anii trecuți. Acest total cuprinde atât decesele din cauza COVID-19, cât și decesele din alte cauze. De pildă, în New York au murit de trei ori mai mulți oameni în acest an.