Avionul de transport va intra în înzestrarea Bazei 90 Transport Aerian-Escadrila 901 Transport Strategic. Astfel, cea de-a şasea aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române va spori capacitatea de proiecție a Armatei României prin executarea de misiuni de transport în sprijinul forţelor proprii sau al partenerilor din NATO, precizează sursa citată.

După aterizare, aeronava a fost preluată de specialiștii ROMAERO S.A. în vederea alinierii la programul de mentenenţă specific Forţelor Aeriene Române.

Transferul aeronavei, ratificat printr-un acord de tipul Letter of Offer and Acceptance, este rezultatul unui proces complex, derulat în ultimii ani în cadrul programului Foreign Military Sales (FMS) prin intermediul Biroului Cooperare Militară al SUA de la București (Office of Defense Cooperation – ODC), arată Ministerul Apărării.

Aparatul de zbor a fost adus în România de un echipaj al 120th Airlift Wing din cadrul Air National Guard Montana, care a deţinut şi exploatat aeronava până în prezent. România este printre primele state partenere căreia îi este transferată direct o aeronavă operaţională americană.

Forțele Aeriene Române mai au în dotare cinci aeronave C-130 Hercules, patru în variantă „B” și una în variantă „H”.

Prima aeronavă Hercules C-130 „B” a aterizat în România pe 25 octombrie 1996, urmată de alte trei aparate de același tip. Pe 18 martie 1997 a avut loc primul zbor al unui avion C-130 cu echipaj complet românesc, iar în vara aceluiaşi an a fost desfășurată prima misiune în afara graniţelor României. Pe 28 ianuarie 2002, primul Hercules al Forțelor Aeriene Române a aterizat în Afganistan, aminteşte Ministerul Apărării.

Cel de-al cincilea C-130 Hercules, varianta H, a intrat în dotarea Forțelor Aeriene la 14 februarie 2007.

Având capabilităţi de transport pe distanţe medii şi lungi, C-130 Hercules a constituit, în ultimii ani, împreună cu C27J Spartan, principalul mijloc de susţinere a trupelor proprii aflate în teatrele de operaţii, de intervenţie şi de ajutor în situaţii de calamităţi naturale, pe plan intern şi internaţional. Peste 50 de țări folosesc acest tip de aeronavă, care este cel mai utilizat avion de transport militar din lume.

Sursă foto: MAPN

