Sarah și soțul ei s-au logodit în 2019 și erau pregătiți să se căsătorească anul trecut, făcând deja toate programările, printre care și o recepție cu 100 de invitați.

Însă americana s-a trezit în situația a zeci de mii de mirese din întreaga lume ale căror planuri au fost date peste cap de pandemie.

Cuplul a organizat până la urmă o ceremonie restrânsă cu 8 invitați și au anulat recepția programată vara trecută din cauza îngrijorărilor privind răspândirea coronavirusului.

Iar Studley a hotărât să își poarte rochia de mireasă la centrul de vaccinare din orașul Baltimore, Maryland, unde s-a inoculat săptămâna trecută.

„În loc să lase rochia sa frumoasă pentru nunta anulată din cauza pandemiei să atârne în dulap, Sarah Studley a purtat-o la vaccinare”, a fost textul postat de University of Maryland pe Twitter.

Here comes the bride...to get her vaccination at M&T Bank Stadium Mass Vaccination Site! Rather than let the beautiful gown for her pandemic-cancelled wedding reception just hang in her closet, Sarah Studley wore it to get vaccinated. pic.twitter.com/eeRJvITO51 — University of Maryland Medical System (@umms) April 12, 2021

„Pentru mine, vaccinarea a fost o celebrare. A fost cel mai potrivit moment să port această rochie”, a declarat Sarah, pentru Washington Post.

„Cu siguranță a adus multă bucurie. Cu toții avem nevoie de lucruri pozitive, iar acest lucru este pozitiv”, a spus asistenta Julie Lefkowitz, cea care a administrat vaccinul.

Au fost atâtea momente dificile în timpul pandemiei, atât de multe lucruri care au fost anulate, încât rochia aceasta reprezintă speranța Sarah Studley:

„Nu este sfârșitul pandemiei, dar este cu siguranță un moment important”, a continuat ea. „Pentru mine, a primi un vaccin înseamnă a putea să-mi îmbrățișez tatăl de 81 de ani fără să-mi fac griji și să merg la cumpărături fără să mă tem că voi infecta alte persoane”, a explicat Sarah.

Foto: Twitter/ University of Maryland Medical System

