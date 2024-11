Tragedia s-a petrecut la scurt timp după ce arbitrul a întrerupt meciul din cauza furtunii.

Portarul Juan Chocca Llacta, în vârstă de 40 de ani, a fost rănit, fiind transportat la Spitalul Daniel Alcides Carrion cu arsuri grave.

Doi adolescenți de 14 și 16 ani și un tânăr de 24 de ani, Cristian Cesar Pituy Cahuana, au fost transportați și ei la o unitate medicală, pentru a primi îngrijiri medicale. Cei trei se află în „stare stabilă”.

Imaginile care circulă pe rețelele de socializare îl arată pe fundaș ieșind de pe teren, alături de cele două echipe în timp ce furtuna se intensifica.

In Peru, a soccer player died after being struck by lightning during a match



The tragedy occurred on November 3 during a match between clubs Juventud Bellavista and Familia Chocca, held in the Peruvian city of Huancayo.



During the game, a heavy downpour began and the referee… pic.twitter.com/yOqMUmkxaJ