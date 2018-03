O elevă din Vaslui a fost snopită în bătaie de două surori din cauza unei înregistrări deocheate

Scene dene de filmele cu bătăi la Puieşti, în județul Vaslui, acolo unde o elevă a fost snopită în bătaie de două surori din cauza unor înregistrări deocheate.

O elevă de 16 ani, de la Liceul Puiesti, a fost bătută cu sălbăticie, în mijlocul drumului, de două surori care o acuză că deține înregistrări video deocheate cu ele.

Cele două fete, eleve în clasa a X-a, au atacat-o pe colegă pe drumul dintre comuna Puieşti şi satul Bărtăluşi Mocani, pe data de 22 februarie, iar în imaginile filmate de o a patra fată se poate vedea cum victima este lovită cu violență, înjurată și amenințată că o să fie omorâtă.

După ce s-au viralizat pe internet, imaginile au ajuns şi la conducerea liceului, care a luat măsuri chiar dacă bătaia nu a avut loc în incinta şcolii.

„Da, am vãzut si noi filmul si chiar dacã bãtaia nu s-a petrecut în scoalã, nu am putut sta indiferenti. Am chemat-o pe diriginta celor douã fete bãtãuse si am aflat cã pe 22 februarie, când a fost filmatã bãtaia, ele nu au fost la scoalã, având absente. Si sã stiti cã sunt eleve problemã, nu prea dau pe la scoalã, iar când vin, iese cu scandal. Eu am chemat absolut toti pãrintii celor implicati la scoalã. Si pe ai bãtãuselor, si pe ai fetei bãtute, si pe ai fetei care a filmat. Ca mãsurã, voi propune Consiliului Profesoral scãderea notei la purtare a elevelor agresive, celor douã surori, precum si a elevei care a filmat întreaga bãtaie, în loc sã intervinã sã aplaneze conflictul. Voi prezenta propunerea în Consiliul Profesoral, dupã ce voi primi un referat din partea dirigintei celor douã bãtãuse, pentru cã nu este normal ce s-a întâmplat, repet, nu în scoalã, ci în afara ei. Sã stiti cã nici pãrintii nu se implicã, nu le gãsesc vinã fetelor, ei spun cã cealaltã parte e vinovatã, dar uitati ce se întâmplã. Vom fi cu ochii pe elevele acestea problemã, sperând sã nu mai aibã loc asemenea scene degradante pentru liceul nostru”, a declarat, pentru Vremea Nouă, directoarea liceului Tehnologic din Puieşti, Oana Serchez.