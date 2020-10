O femeie a murit la trei ore după ce medicii au trimis-o acasă. “I-au spus că are nevralgie și ea avea pancreatită hemoragică”

Fiica femeii, Cătălina Manolache, a povestit cum, după ce mamei sale i s-a făcut rău, a chemat ambulanța. În final, femeia a ajuns la Spitalul Județean de Urgență cu o a doua ambulanță, după ce primul echipaj a refuzat s-o transporte pe pacientă la spital.

Aici, ”a stat câteva ore. Mai mult a aşteptat decât să i se facă ceva. Doctoriţa de gardă a şi certat-o. I-a zis: ”Ce dracu’ te vaiţi atât, ţi-am dat un calmant, stai să-ţi treacă, să-şi facă efectul”. Cam asta a fost. Apoi i-a zis că are o simplă nevralgie, i-a scris o reţetă, i-a prescris nişte calmante şi i-a spus că şi poate să meargă acasă”, a povestit Cătălina Manolache.

La scurt timp după ce a ajuns acasă, femeia s-a simțit rău și a murit. Trecuseră trei ore de când fusese trimisă acasă de către doctorul de gardă.

”Eu am lăsat-o acasă şi am plecat. La un moment dat, nu după mult timp, m-a sunat tata şi mi-a spus să chem repede salvarea din nou, că mamei îi este foarte rău. Am alergat într-un suflet la ea, dar am găsit-o fără puls. Nu s-a mai putut face nimic.

Mama mea a murit cu zile. i-au spus că are nevralgie și ea avea pancreatită hemoragică. Asta scrie în certificatul constatator de deces”, a mai precizat Cătălina Manolache.

Familia Gabrielei Vărzaru a cerut, luni, explicaţii conducerii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova şi a depus plângere la Colegiul Medicilor şi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj.

