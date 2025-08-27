Agenția de turism a susținut inițial că femeia ar fi trebuit să îi anunțe în termen de 3 zile de la rezervare pentru ca sarcina să fie acoperită de asigurare, o clauză ascunsă care nu i-a fost explicată clientei.

Vacanța anulată avea o valoare de aproximativ 9.500 de euro, iar agenția a cerut o taxă de anulare de 6.200 euro, sumă pe care acum trebuie să o suporte, în urma deciziei Curții Supreme.

A rămas gravidă înainte de vacanța din Zanzibar

Cuplul plănuise o vacanță de 11 zile în Zanzibar, în valoare de aproximativ 9.500 de euro. Însă femeia a rămas însărcinată înainte de călătorie și a fost nevoită să anuleze.

Deși încheiase o asigurare prin agenția de turism pentru astfel de situații, nimeni nu a vrut inițial să plătească.

Agenția de turism a susținut că femeia ar fi trebuit să îi anunțe în termen de 3 zile de la rezervare pentru ca sarcina să fie acoperită de asigurare. Însă ea a încheiat asigurarea de 750 euro după 5 zile.

O angajată a agenției i-ar fi spus că nu este o problemă. De fapt, exista o clauză ascunsă cu termenul de 3 zile, care nu i-a fost explicată clientei.

Agenția trebuie să plătească taxa de anulare pe care a pretins-o

Agenția a cerut o taxă de anulare de 6.200 euro. Femeia a dat în judecată agenția și a câștigat încă din primele instanțe.

Deoarece nu a fost informată la timp despre termenul-limită, agenția de turism trebuie acum să plătească. Astfel, taxa de anulare de 6.200 euro va fi suportată de agenția de turism.

Curtea Supremă din Austria a decis, în final: „Clienta nu trebuie să menționeze în mod special că dorește să fie asigurată pentru sarcină. Doar pe baza vârstei și sexului ei, agenția de turism ar fi trebuit să fie conștientă că sarcina reprezintă un risc realist”.