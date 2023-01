O jurnalistă din Rusia a fost violată, iar operatorul ei a fost bătut de „kadîroviți”, la Melitopol, anunță ucrainenii. Principalul suspect e nepotul lui Ramzan Kadîrov

După cum s-a menționat într-o declarație a postului NTV către Comitetul de Investigație al Federației Ruse, difuzată de canalele de Telegram pro-ucrainene, Zenkova și Epifanov se aflau în Melitopolul ocupat pentru a transmite de la fața locului.

Pe 17 ianuarie, când luau cina la restaurantul Voronțovski, au fost agresați de soldați beți care s-au prezentat drept „luptători ai batalionului Ahmat”.

Jurnalista ar fi fost violată, iar cameramanul – rănit. După cum a relatat canalul de Telegram Look for Your Own, „agențiile de aplicare a legii” controlate de ruși au refuzat să investigheze situația, iar guvermatorul ucrainean Evgheni Balițki, numit de forțele de ocupație, a ignorat cazul.

În plus, a fost interzisă tratarea la canalele de știri a acestui subiect. De ce un asemenea secret?

Explică ziarul german Bild: „Princpalul suspect e Hasan Ibraghimov, nepotul lui Ramzan Kadîrov. Atrage atenția în mod repetat acolo cu violență. La sfârșitul lunii decembrie, el și hoarda lui au bătut un tânăr într-un restaurant din Simferopol, Crimeea, care încerca să-și apere iubita”.

Născută la Ekaterinburg, Zenkova lucrează pentru NTV din mai 2013. A absovit Institutul de Teatru de Stat din Ekaterinburg. A mai lucrat la Rusia 1, în poziția de corespondent. Epifanov e angajat la acest canal de mai mulți ani. Ei ar fi filmat și în Luhansk și Donețk, alte două regiuni anexate ilegal.

Major scandal in Russia.



The TV presenter Olga Zenkova from NTV was sent to occupied Melitopol to record a propaganda piece.



While visiting a restaurant, Kadyrovs nephew Hasan Ibrahimov and men from his unit walked up to her, beat up her camera man and then raped her. pic.twitter.com/csNvw1kaEi