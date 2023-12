Biden și prima doamnă, Jill Biden, tocmai părăsiseră sediul său de campanie, când a avut loc coliziunea. Cei doi ieșiseră din sediul Biden-Harris 2024 din centrul orașului Wilmington, unde luaseră masa cu membrii echipei lor, în momentul incidentului, potrivit raportului de presă al Casei Albe.

La câteva momente după ce Biden a răspuns la o întrebare a unui reporter, un sedan argintiu cu plăcuțe de înmatriculare Delaware a lovit un SUV care era oprit și blocase o stradă, la intersecția de vizavi de intrarea în sediul de campanie, se arată în raportul de la fața locului.

Imaginile filmate de la locul incidentului i-au surprins pe agenții serviciilor secrete escortându-l pe Biden la mașina lui, după impact.

Sedanul argintiu, care a suferit avarii la bara de protecție, a fost înconjurat rapid de agenți de securitate, după ce s-a oprit. Agenții au scos armele și le-au îndreptat asupra șoferului, care și-a ridicat mâinile.

Soții Biden s-au întors în siguranță la casa lor din Wilmington, după incident. „Preşedintele şi prima doamnă sunt bine”, a declarat un oficial de la Casa Albă care a asistat la incident.

