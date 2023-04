Al doilea nivel al clădirii de patru etaje a fost cel care a cedat primul. Apoi structura s-a prăbușit, ajungând până la nivelul subsolului, a explicat Kazimir Vilenchik, comisarul interimar al Departamentului de Construcții din New York.

Imagini apărute în mediul online arată un morman de mașini și moloz. Oficialii au precizat că este vorba despre o prăbușire structurală.

BREAKING: At least 1 dead and 5 injured after a parking garage in Lower Manhattan collapsed. Details below:



• The garage is a location where the New York Sheriff’s Department parks their vehicles.



• The second floor of the five-story parking garage collapsed into the first… pic.twitter.com/HLAvSvGpaj