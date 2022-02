Vandalismul a fost observat prima dată de doi vizitatori, pe 7 decembrie. Oamenii au alertat atunci administratorii galeriei.

Tabloul „Three Figures”, semnat de Anna Leporskaya, a fost pictat între 1932 şi 1934, şi a fost asigurată pentru 75 de milioane de ruble (1,3 milioane de dolari).

Lucrarea făcea parte dintr-o expoziţie de artă abstractă la Centrul Prezidenţial „Boris Elţîn” din Ekaterinburg când paznicul a vandalizat-o.

Director executiv al Centrului Elțîn, Alexander Drozdov, nu a identificat paznicul în declaraţie, dar a spus că lucra pentru o firmă privată de securitate şi că între timp a fost concediat.

Curatorul expoziţiei, Anna Reshetkina, a declarat că pictura a fost vandalizată „cu un stilou marca Elţîn Center”, că nu se știe încă de ce paznicul a făcut asta, dar administraţia crede că „a fost din cauză că n-a avut minte”.

The security guard who drew eyes on the painting, said to be 60 years old, has since been fired



