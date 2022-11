Valiza cu pisca a fost verificată pe aeroportul Internațional John F. Kennedy, pentru un zbor către orașul Orlando, din Florida.

În timp ce trecea prin aparatul cu raze X, oficialii Administrației de Securitate a Transporturilor (TSA) au observat sticle, pahare de vin, o pereche de șlapi și silueta unei pisici.

Autoritățile au deschis atunci valiza, iar ce au văzut înăuntru i-a „șocat”. Printre diversele bunuri enumerate mai sus, se afla o pisică roșcată, vie și, aparent, nevătămată de ultimele ore petrecute în bagaj, în drumul spre aeroport, a declarat purtătorul de cuvânt al TSA, Lisa Farbstein, pentru CNN.

Were letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. Theyre available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC