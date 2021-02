O româncă a salvat un pensionar de 75 de ani care de doi ani trăia în mașină și îngheța, la Munchen: „M-a uimit că străinii ajută un german”

Monica Sayer a fost atât de mișcată când l-a întâlnit prima oară pe bătrânul Eckehard, încât a decis că trebuie să facă ceva. Fără casă, pensionarul german în vârstă de 75 de ani locuia la marginea drumului, în mașină, de mai bine de doi ani. În vârstă de 39 de ani, Monica i-a mobiliat pe prietenii ei români ca să-i poată oferi germanului un adăpost

Monica a venit din România în urmă cu douăzeci de ani și știe cum se simte sărăcia: „Sunt incredibil de recunoscătoar că am putut începe o nouă viață aici, în Germania. Am o slujbă, am reușit.”, spune ea, citată de Bild.

Foto: Captură video Bild

Când l-am întâlnit pe Eckehar, aproape că mi-a frânt inima. În nopțile reci stăteam acasă la căldură, nu puteam dormi și mă temeam că va îngheța și va muri în Honda lui. Monica Sayer

Împreună cu prietenii pe care i-a întâlnit într-un grup românesc de Facebook, Monica a demarat o strângere de fonduri și a reușit apoi să-i cumpere lui Eckehard o veche rulotă Knaus, pe care a plătit 1.400 de euro. N-a fost simplu, rulota a fost cumpărată la Hessa și a trebuit adusă la Munchen.

O rulotă, apoi un apartament

„Unul dintre noi a luat rulota, dar a fost prins de radar, se grăbea să ajungă la timp, să nu se închidă broul de înregistrare. Probabil a rămas fără permisul de conducere acum.”, a povestit Monica.

Apoi, la München, următoarea surpriză urâtă: vânzătorul îi păcălise pe români. Încălzitorul cu gaz nu funcționa: „Proprietarul anterior nu mai răspunde la telefon. Acum trebuie să reparăm încălzirea pe cheltuiala noastră.”

Când Eckehard a intrat pentru prima dată în noua sa casă, mai confortabilă, avea lacrimi în ochi. El va avea un pat adevărat acum, după ce a trebuit să doarmă în șezut, în mașină, timp de 27 de luni: „Este un miracol că acești oameni sunt atât de săritori! Dragostea lui Dumnezeu i-a trimis.”

Românii Monica S. (39), Roland B. (27), Roland V. (26) și Claudiu C. (48), alături de Eckehard și de Andrea Cortese (în dreapta), cel care a reparat gratuit rulota. Foto: Bild / Theo Klein

Pnesionarul german a fost maseur și și-a pierdut apartamentul social în urmă cu mai bine de doi ani. De atunci a locuit în vechea lui Honda Civic, care între timp nu mai are dreptul de circulație, pentru că n-a avut bani să reînoiască TUV-ul. De 18 ori hoții i-au spart mașina, povestește el. De aceea o și părăsește foarte rar, de frică să nu rămână fără puținul pe care-l mai are.

Cu o pensie de doar 550 de euro pe lună, bătrânul a recunoscut: „Nu am plătit suficient pentru pensie, este vina mea. Dar și eu sunt om. Un apartament din nou, ceva să mă încălzesc, acesta este cel mai mare vis al meu. Și visez asta, chiar dacă ar fi să mor în mașină. ”

De 18 ori a fost jefuită mașina pensionarului, care a rpmas fără telefon mobil. Foto: Bild /

Hannes Kohlmaier

Visul i-a devenit realitate, măcar în parte. Nu e un apartament, e o rulotă, dar are un pat, căldură, un aragaz, se poate încuia. Și asta datorită Monicăi și prietenilor ei români, care au grijă de Eckehard în continuare: „Îmi aduc ceai fierbinte și mâncare caldă. M-a uimit foarte mult că străinii ajută un german atât de mult!”

Iar ajutorul a venit într-un timp foarte scurt. Monica a inițiat o strângere de fonduri pe 13 februarie, a convins un reporter de la Bild să scrie despre bătrânul pensionar, iar după 8 zile cumpărase rulota și o aranjase pentru bătrân. Ce urmează? O spune tot Monica: „Cel puțin dată pe săptămână îl vom lua acasă pe Eckehard pentru a face un duș și a-și spăla hainele. Îi vom duce mâncare caldă. Și voi munci din greu să-l ajut să aplice la asistența socială pentru a primi un apartament.”

