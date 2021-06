Femeia nu doreşte să vină la procesul de divorţ, deoarece nu vrea să îl revadă pe fostul soţ „prostul satului” şi pentru că este plecată în Italia, unde a „cunoscut adevărata fericire sexuală”.

Ieșeanca a scris că nu vrea să se reîntoarcă la fostul soţ pentru că acesta nu o satisfăcea în pat şi îi era frică de el. Procesul de divorț de la Judecătoria Iași e în derulare, chiar dacă la termenul din ianuarie femeia, domiciliată în acte într-o comună de lângă oraș, nu s-a prezentat. A trimis scrisoarea de-a dreptul nebună, ca să-și justifice absența.

Ieșeanca povestește cum a reușit să plece de acasă în Italia: „Cu ajutorul surorii mele am reuşit să fug de acasă, spunând că mă duce la muncă. În Italia, am cunoscut adevărata plăcere a sexului.

Cât am trăit cu reclamantul, nu m-a satisfăcut sexual, dar în Italia, pentru prima dată … (cuvinte de nereprodus – n. red). Am fost o proastă până acum că nu am ştiut ce înseamnă dragostea cu diferiţi bărbaţi şi mai ales cu mai mulţi odată în acelaşi timp.

Femeile din România au şi ele dreptul la fericire, unde mai pui că bărbaţii italieni sunt cu dare de mână. Am ajuns acasă cu mulţi bani şi nu am timp să merg la judecată.

Oricum, bărbatul meu reclamagiu este prostul satului şi moare de ciudă că am descoperit adevăratele plăceri ale sexului cu mai mulţi italieni. Italienii sunt mai dotaţi decât românii în toate şi au şi bani. Asta mă face să nu-i refuz când mă solicită pentru partidele de amor. Nu vreau să vin la judecată să mă întâlnesc cu prostul satului. Ciau ragaţi”, a scris femeia.

Potrivit portalului instanţelor, bărbatul a renunţat la proces, retrăgând cererea de divorţ, însă a reiniţiat apoi procesul. Au urmat mai multe termene de judecată la care femeia nu s-a prezentat. Ultimul dintre ele a avut loc vineri, 18 iunie, iar sentința pentru divorț a rămas în pronunțare.

