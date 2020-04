De Petre Dobrescu,

“Fiica mea este bolnavă și mă aflu la Genova cu ea pentru că are nevoie de tratament: lumea ne tratează ca niște leproase și ne simțim discriminate”, a spus Andreea pentru Bergamo News.

Boala lui Irene s-a dezvoltat practic concomitent cu pandemia de coronavirus. “La sfârșitul lunii ianuarie, fiica mea Irene și-a dat seama că nu mai poate vedea cu ochiul stâng. După mai multe examene medicale, din păcate, am descoperit că era vorba despre o tumoare pe creier. În urma confirmării diagnosticului, am început să ne informăm pentru a găsi unitatea spitalicească specializată în acest tip de patologii și, astfel, ne-am adresat Spitalului Gaslini din Genova, a spus Andreea pentru sursa citată, conform stiridiaspora.ro.

Operația a durat 13 ore

“În data de 4 februarie a fost internată, iar pe 12 februarie a fost supusă intervenției chirurgicale pentru a elimina 80% din tumoare. A durat 13 ore, pe care le-am trăit cu foarte mare anxietate și îngrijorare.

Operația a fost reușită din punct de vedere tehnic, dar după ce au dus-o la Terapie Intensivă, la ora 1.00 noaptea, ne-au anunțat că fiica noastră rămăsese paralizată cu jumătate din corp, nu putea mișca brațul și piciorul drept, iar medicii se temeau că avea o hemoragie. În urma verificărilor efectuate ulterior, hemoragia a fost infirmată.

Recomandări Scandal la Institutul de Psihiatrie Socola: un asistent și-a filmat pe ascuns colegele în timp ce se schimbau în vestiar

Am rămas la Genova cu ea. Alături de noi au venit și sora mea cu fiica ei și fetița mea cea mai mică, Veronica. Între timp, soțul meu, care are o măcelărie, lucrează în perioada asta 13 ore pe zi”, a mai povestit Andreea.

Problemele s-au acutizat după ce noul coronavirus a speriat populația și a alungat urmele de umanitate din mulți.

“Ne-au zis că le provocăm scârbă”

“Locuiesc în chirie la Genova Nervi, într-o casă aproape de spital, pentru a putea ajunge cu ușurință la Irene. Pe lângă grijile pentru problemele de sănătate ale fiicei mele, sunt nevoită să suport și comportamentul vecinilor, care ne tratează ca niște leproase din Bergamo din cauza pandemiei de coronavirus.

Ne-au trimis acasă poliția și carabinierii, ne spun că le facem scârbă și că trebuie să plecăm, că vor face tot ce le stă în putință pentru a ne face să plecăm din oraș. Recomandări Autoritățile române explică ce au făcut în cazul româncei care a dat în judecată statul danez după ce acesta i-a luat fiul

O doamnă mi-a spus că nu o interesează deloc de problemele de sănătate ale fiicei mele, iar doi polițiști ne-au rugat să ne punem în pielea localnicilor, gândindu-ne cum am trăi noi știind că o familie infectată cu coronavirus din Genova vine la Bergamo.

Dar noi nu suntem infectați, ne aflam aici deja când au fost introduse măsurile de restricție și nu am fugit de acolo pentru a merge la o casă de vacanță când a fost impusă carantina”, a mai declarat Andreea.

M-aș întoarce bucuroasă la Bergamo, pentru că iubesc orașul și îmi lipsește ca aerul. Sunt de origine română, dar trăiesc acolo de 15 ani, sunt măritată cu un bărbat din Bergamo și avem o familie frumoasă. Felul în care suntem tratați la Genova îmi provoacă foarte multă durere.

Nu am cerut nimic nimănui, plătesc 800 de euro de chirie în fiecare lună și aș vrea doar să nu fiu discriminată. Cred că este nevoie să discutăm despre problema asta, e greșit să tăcem”, a mai spus românca.

Recomandări Teoria conspirației primește lovitura decisivă: statistica arată efectul COVID-19. În toate țările au murit mult mai mulți oameni decât în aceeași perioadă a anului trecut

Andreea trebuie să stea 18 luni la Genova pentru chimioterapia fetei

“Din cauza stării de urgență cauzate de coronavius nu am putut să le urmez pe Andreea și Irene la Genova și să o schimb pe soția mea și să o susțin.

Am fost alături de ele, în unele ocazii, pentru a le aduce ceea ce aveau nevoie în timp ce stăteau în casă: purtând masca, am coborât din mașină, am descărcat bagajul și m-am întors la Bergamo.

În Genova, familia mea a rămas în trei zone diferite și în fiecare a fost tratată urât, deoarece veneau din Bergamo. (…) Familia mea va trebui să stea în Genova 12-18 luni pentru chimioterapia Irenei”, a precizat Marco Santini, soțul Andreei, pentru Bergamo News.

Citeşte şi:

Multe victime sunt blocate în casă cu abuzatorul lor | Semnalul de alarmă tras de comisarul european pentru egalitate, în Libertatea

Studiu: Hidroxiclorochina, medicamentul promovat de Rareș Bogdan pentru COVID-19, nu are beneficii și provoacă mai multe decese. Tratamentul e folosit și în România

Primul medic ucis de COVID-19, în România. Un doctor din Constanța a murit la 14 zile după ce a fost depistat pozitiv

GSP.RO Epidemiologul Molnar Geza despre pandemia din România: „Fără discuție, asta e data la care trebuie ridicată carantină”

HOROSCOP Horoscop 22 aprilie 2020. Berbecii au parte astăzi de un moment special