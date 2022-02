Moartea femeii a fost semnalată de jurnalistul de la The Kyiv Independent, Illia Ponomarenko. „Iryna Tsvila de la Brigada de Reacție Rapidă a Gărzii Naționale a Ucrainei a murit în luptă, într-un atac blindat rusesc în apropiere de Kiev”, a scris jurnalistul pe rețelele de socializare. Informația a fost ulterior confirmată de mai mulți politicieni, printre care și fostul președinte al Dumei, dar și de persoane publice.

my friend was killed today, Iryna Tsvila. Incredibly brave and kind person. Went through Donbas war as volunteer. Joined territorial defence now. We’ve made a book recently, „Voices of War. Stories of Veterans”, she among authors. Wrote about her rose garden. Look at this smile pic.twitter.com/bSSwCLdL5t