“Informații și avertismente noi apar în fiecare zi. Incertitudinea acestui moment a dus și la o cantitate foarte mare de informații false, unele venind chiar de la președinte”, spune The Atlantic.



Articolele despre COVID-19 din The Atlantic sunt disponibile tuturor cititorilor, chiar dacă au abonament sau nu. Lista cu articolele despre pandemia COVID-19 din The Atlantic este disponibilă aici.



Mai jos, o selecție dintre cele mai bune articole:

1. Our Pandemic Summer (Vara noastră pandemică), de Ed Yong

Luna trecută, Ed Yong a scris despre cum s-ar putea încheia pandemia. În noul articol, jurnalistul cercetează posibilele feluri în care poate arăta vara aceasta. “Oamenii de știință vor petrece luni întregi pentru a procesa informațiile pe care le avem acum despre cum s-a răspândit virusul în țară (în S.U.A.) și pentru a lua deciziile cele mai bune pentru a preveni o nouă explozie a virusului”.



Câteva idei din articol:



Pandemia nu este ca un uragan sau un incendiu. Nu se compară cu Pearl Harbor sau 9/11 (atacurile teroriste de pe 11 septembrie). Aceste dezastre sunt limitate în timp și în spațiu. Virusul SARS-CoV-2 va rămâne și în anul următor în întreaga lume. “Toată lumea vrea să știe când se va termina”, a spus Devi Sridhar, un expert în sănătate publică de la Universitatea din Edinburgh, Scoția. “Nu e întrebarea corectă. Întrebarea corectă este: Cum continuăm de-aici încolo?”.



În timp ce așteptăm un vaccin, alte măsuri ar putea să mai micșoreze amenințarea infecției COVID-19. Cea mai simplă dintre acestea este purtarea unei măști pentru față. (…) Măștile sunt simboluri la fel cum sunt și scuturi. În țările est-asiatice, unde sunt purtate de majoritatea populației, măștile simbolizează conștiință civică. Pe măsură de folosirea lor crește și în țările occidentale, ar putea transmite mesajul că societatea luptă colectiv împotriva unei amenințări foarte serioase.

2.Generation C Has Nowhere to Turn (Generația C nu are la cine să apeleze), de Amanda Mull

Pentru copiii și tinerii adulți de azi, viitorul arată mai sumbru ca oricând. Posturile de practică au fost anulate, șansele de joburi noi s-au rărit, iar activitățile sociale se petrec printr-un ecran. Cei mai mulți tineri din America au șanse mai mici ca părinții lor să aibă economii prin care să facă față acestei pandemii și efectelor ei. Ca rezultat, sunt șanse mai mari să-și vadă viețile și carierele deraiate de la cursul lor. Jurnalista Amanda Mull scrie despre cum ar putea arăta viitorul tinerilor care acum sunt adolescenți sau au 20 de ani, pe care ea îi numește Generația C.



Câteva idei din articol:



Pandemia va afecta viețile oamenilor și după ce vor avea voie să iasă din case. “Epidemiile au efecte negative asupra economiilor”, spune Elena Conis, specialist în istoria medicinei și sănătății publice, la UC Berkley. “Vara asta vom avea absolvenți de liceu și de facultate care se vor chinui foarte mult să-și găsească un loc de muncă.”



Pentru cei afectați de pandemie, e util să privească înspre un dezastru recent: criza economică din 2008. Mai mult de zece ani mai târziu, se știe că efectele ei au fost catastrofale pentru cei care atunci erau adolescenți sau aveau 20 de ani. Nu doar că nu se găseau locuri de muncă, dar banii guvernului destinați ajutoarelor au mers la marii angajatori, cum ar fi băncile și companiile de asigurare în loc să ajungă la oameni. (…) Milenialii s-au străduit ani la rând să facă față condițiilor, când în alte circumstanțe ar fi putut stabili fundațiile unor vieți stabile din punct de vedere social și profesional, acum au mai puțini bani economisiți decât generațiile anterioare la aceeași vârstă. Puțini dintre ei și-au cumpărat case, s-au căsătorit sau au făcut copii.



La fel cum imobiliarele, în timpul recesiunii trecute, au ajuns pe mâinile celor câțiva, afacerile mici și mijlocii pot avea aceeași soartă din cauza pandemiei. Drogheriile locale, restaurantele de familie și alte afaceri mici s-au străduit să rămână deschise, iar acum ar putea dispărea, lăsând oamenilor opțiuni mai puține, cum ar fi să-și cumpere prânzurile și rețetele de la marile corporații. Rețelele vaste de logistică și de forță de muncă ale platformei Amazon i-au oferit companiei avantaje mari față de magazinele mici sau regionale.

3. The Technology That Could Free America From Quarantine (Tehnologia care ar putea scoate America din carantină), de Derek Thompson

Noi sisteme de testare și urmărire apar în țări cum sunt China și Coreea de Sud, unde măsurile de distanțare socială încep să fie relaxate. Folosind informații din surse variate cum ar fi GPS-ul telefoanelor mobile și cumpărăturile achitate cu cardul, aceste sisteme pot urmări mișcările și interacțiunile cetățenilor, identificând și alertându-i pe cei care au intrat în contact recent cu cineva care a fost testat pozitiv de COVID-19.



Aceste sisteme – unele dintre ele făcând chiar publice informațiile indivizilor infectați – se bat cap în cap cu problemele legate de confidențialitate, monitorizarea făcută de guverne și stigmate cauzate de boli. Dar s-ar putea să fie cea mai bună cale prin care putem proteja valorile democratice în fața pandemiei.



4. How Are Parents Supposed to Deal With Joint Custody Right Now? (Ce trebuie să facă acum părinții care au custodie comună?), de Deborah Copaken

Unele stiluri de viață sau aranjamente sunt mai greu de respectat în timpul carantinei decât altele – iar aranjamentele pentru custodie comună pot deveni chiar imposibile. Pe măsură ce crește numărul morților în New York, Deborah Copaken și fostul ei soț trebuie să decidă dacă este bine să își mute în continuare copilul între cele două case.



Experții au asigurat-o că părinții care împart custodia nu vor avea de-a face cu consecințe legale dacă aleg să țină copilul într-un singur loc pe durata măsurilor de carantină la domiciliu, dar deciziile au făcut deja pagube în relațiile, până acum pașnice, ale parteneriatelor între părinții care împart custodia unui copil, inclusiv al lui Deborah Copaken.

4. The Four Possible Timelines for Life Returning to Normal (Cele patru posibile scenarii pentru revenirea la normal), de Joe Pinsker

Viețile americanilor vor începe să revină la normal când ajungem la acel nivel de imunitate la nivelul populației: când un număr semnificativ al populației, probabil 70%, au rezistență la virus, obținută prin vaccinare sau convalescență.



După ce trecem de acest nivel, restaurantele se vor redeschide înainte spațiilor pentru concerte, iar școlile, înaintea stadioanelor pentru sporturi. E însă greu să prezicem cât va mai dura până atunci. În mare, există patru scenarii posibile, care variază de la două luni (puțin probabil) la 18 luni (cel mai probabil).



În timp ce se petrece tot ceea ce am descris până acum – jocurile de baseball fără spectatori, barurile și restaurantele cu aranjamente pentru distanțare etc. – cercetătorii din toată lumea se vor strădui să găsească un vaccin. Primăvara lui 2021 este termenul cel mai rapid la care se așteaptă să fie gata. Vaccinurile au nevoie de mult timp pentru a fi gata, pentru că sunt greu de perfecționat.

Se fac o serie de testări clinice pentru a se asigura că nu fac rău oamenilor sănătoși, că produc anticorpii necesari și că acei anticorpi chiar oferă protecție față de boală. Nu e vorba de măsuri de precauție birocratice; dacă cercetătorii fac ceva ce va ajunge să fie pompat în brațele a sute de milioane, probabil miliarde, de oameni, atunci trebuie să se asigure că este exact ce trebuie.

