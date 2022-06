Incidentul s-a petrecut duminică, în jurul orei 18.30, pe strada Mihail Sadoveanu din Negrești, în fața biroului local de taxe și impozite. O femeie din localitate se deplasa cu autoturismul în zonă, iar la un moment a simțit cum mașina se afundă în asfalt. Ea a povestit întreaga experiență pe un grup local de Facebook, acolo unde au fost făcute publice imagini de la fața locului.

„Sperietura mea nu a fost ușoară. S-a surpat sub mașina mea, în timp ce mergeam, instinctul a fost să accelerez și să trag stânga de volan spre mijlocul străzii”, a relatat femeia, care a reușit, in extremis, să nu cadă cu mașina în groapă.

A coborât din autoturism și a sunat la 112 pentru a anunța evenimentul. Ea susține că la fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, care însă a plecat la scurt timp, fără să îi fie luată vreo declarație.

Groapa, delimitată cu bănci

„Am sunat imediat la 112, mașina mea era în mijlocul străzii; nu știam exact în ce stare este, dacă mai pornește, plus că trebuia semnalizat ca atare acel «crater». Poliția a venit, m-a întrebat în ce stare e mașina, am pornit-o, ne-am uitat la ea și am constatat că un cauciuc era tăiat în mai multe locuri și janta îndoită. După un timp am văzut că nu mai era nimeni prin preajma. Acum nu știu dacă trebuia să dau vreo declarație, având în vedere că eu am anunțat poliția. Paguba mea a fost doar o roată. Experiența în sine și sperietura depășesc cu mult orice pagubă. Important e ca cei responsabili să ia măsurile necesare”, a adăugat femeia.

Ea a precizat că polițiștii locali au venit imediat la fața locului și au împrejmuit groapa cu câteva bănci, apoi cu o bandă de delimitare.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui au precizat că evenimentul era de competența Poliției Locale, și nu a structurilor IPJ.

Strada, în garanție

Primarul orașului Negrești, Petru-Cristinel Rusu, a declarat, pentru Libertatea, că acesta este cel de-al patrulea eveniment de acest gen înregistrat în ultimii aproape doi ani, de când este el primar.

„De două săptămâni s-a observat o ușoare lăsare a terasamentului. Strada a fost reabilitată prin CNI în 2011 și se află în garanție. Noi am înștiințat și constructorul, am trimis adresă și la CNI. Contractul de finanțare a proiectului de 10 milioane de euro a fost semnat de CNI”, a explicat primarul orașului.

Potrivit acestuia, o problemă o reprezintă și hrubele subterane peste care s-a construit orașul. Informațiile privind existența beciurilor evreilor care aveau afaceri în târgul Negreștilor de altădată nu sunt însă foarte clare.

Petru-Cristinel Rusu a precizat că în 2011, când s-au reabilitat toate drumurile din orașul Negrești, strada Mihail Sadoveanu a fost decopertată un metru adâncime. Craterul format duminică seara are, potrivit edilului, doi metri adâncime.

În primii ani, după reabilitare nu au fost înregistrate probleme, însă deficiențele au început în 2017, când în întregul oraș au fost efectuate lucrări de canalizare, într-un amplu proiect județean de extindere a rețelei de apă și canalizare. Străzile reabilitate în 2011 au fost sparte de noii constructori, iar lucrările ulterioare au lăsat de dorit, se plâng localnicii.

