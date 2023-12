Simona Daniela Filip, fostă Mărgăian Tiriplică, 34 de ani, a fost acuzată de un italian cu 40 de ani mai învârstă că l-ar fi înșelat cu aproape un milion de euro, sub promisiunea că se va căsători cu acesta, că vor întemeia o familie și vor face copii.

Tânăra din Scoarța a fost condamnată la sfârșitul lunii noiembrie pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune și spălare de bani.

Pe 10 ianuarie 2019, femeia era reținută de Poliția Română, după o plângere depusă de Francesco Thiela, un italian care avea atunci 73 de ani. „În perioada mai 2015 – septembrie 2017, în mod repetat, a indus în eroare cetățeanul italian, deposedându-l pe acesta de suma de 780.000 de euro”, se arată într-o informare a Poliţiei.

Tânăra s-a folosit de „sentimentele de dragoste și pasiune dezvoltate de cetățeanul italian”, spuneau polițiștii. Din banii dați de italian, ea și-a deschis saloane de coafură în Bucureşti și în Dubai și și-a construit o vilă la Scoarţa, în Gorj.

Cei doi s-au cunoscut într-un bar de striptease din Milano, acolo unde gorjeanca lucra. Italianul era văduv de mai mulţi ani şi avea o afacere de distribuţie a băuturilor alcoolice.

„Aprovizionam şi atunci, şi acum, barurile din Milano cu băuturi şi aşa am cunoscut-o în acel club. Îmi spunea că vom avea două fetiţe pe care le vom creşte împreună, dar la scurt timp au început să apară tot felul de probleme în privinţa stării de sănătate, a ei şi a părinţilor. Cred că toate spitalele din Gorj nu au tratat atâtea boli câte diagnostice mi-a spus ea mie. Era în ţară şi îmi spunea de una, de alta, iar eu am fost mereu de acord să o ajut“, a povestit italianul, după cum scrie Adevărul.

El a fost convins chiar să-și vândă apartamentul din Milano și să-i dea banii tinerei românce: „Totul a fost bine, până când a zis să vindem apartamentul meu din Milano, să ne luăm o locuinţă mai mică şi să ne mutăm temporar acolo, pentru ca apoi să ne punem de acord unde ne vom muta împreună. Când am fost la notar pentru a perfecta actele de vânzare, ea a trecut un cont bancar care îi aparţinea. Apartamentul a fost vândut, iar banii au ajuns în contul ei. Din acea zi nu am mai văzut-o, nu am mai auzit-o, parcă a încetat să existe”.

Judecătorii au decis acum ca tânăra să-i plătească italianului 675.923 euro, cu titlu de despăgubiri pentru daune materiale și 10.000 de euro, pentru daunele morale suferite. Mai mult, instanța a menținut măsura sechestrului asupra bunurilor dobândite de aceasta, până la achitarea sumelor către italian.

Este vorba despre o clădire cu pereţi din cărămidă arsă piatră naturală și două terenuri, situate în comuna Scoarţa, un apartament situat în Bucureşti, un apartament situat în Năvodari, str. Mamaia Nord, un teren tot la Năvodari, asupra unui apartament cumpărat pe numele mamei sale, în Complexul Cosmopolis, jud. Ilfov și a unui autoturism marca Mercedes Benz S-350.

Condamnarea femeii este de 4 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave (50 de acte materiale) și 3 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată (3 acte materiale).

Judecătorii au contopit cele două pedepse în cea mai grea dintre acestea, cea de 4 ani, la care au adăugat un spor de un an, astfel pedeapsa rezultantă este de 5 ani de închisoare în regim de detenție. Decizia Tribunalului Gorj nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Tânăra s-a căsătorit între timp cu luptătorul constănțean Alex Filip.

