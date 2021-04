Imagini incredibile în Islanda. O trupă rock a cântat în fața vulcanului care erupe

Trupa nominalizată în 2017 la premiile Grammy a decis să filmeze un nou videoclip chiar în fața vulcanului care a erupt spectaculos, după o pauză de aproape 800 de ani. Solistul trupei Kaleo a cântat melodia Skinny în fața râurilor de lavă, notează publicația de informații din industria muzicală

Loudwire.

„A fost foarte provocator și a fost dificil de realizat, am transportat echipamentele cu mâinile goale. L-am filmat în timpul nopții, așa că, din fericire, nu erau mulți oameni acolo”, a explicat interpretul islandez, după filmarea melodiei „Skinny”.

Islandezii au vizitat muntele Fagradalsfjall, al cărui vulcan a erupt pe 19 martie, după cutremurele care au avut loc în apropierea capitalei Islandei. Foto: Profimedia

Scena a fost filmată la finalul lunii martie, când erupția vulcanului abia începuse. Nu este prima oară când trupa Kaleo susține concerte în spații neconvenționale. Anul trecut, islandezii au cântat piesa Way DOwn We Go în interiorul unui vulcan stins.

