Oamenii lui Trump din fruntea serviciilor secrete. Cu cine o să împartă noul președinte american puterea la Casa Albă

Săptămâna trecută, Libertatea a publicat o analiză despre principalele figuri guvernamentale care vor influența deciziile americane în privința războiului din Ucraina. Azi, seria cine sunt oamenii loiali lui Trump va fi continuată prin prezentarea celor care vor conduce Comunitatea americană de Informații, CIA și FBI. Nominalizările pentru acest posturi de conducere sunt importante, având în vedere lungul război pe care președintele american l-a purtat, în primul său mandat, împotriva a ceea ce el a catalogat într-un mod conspiraționist „deep state”.

Cum gândește Tulsi Gabbard, nominalizată pentru funcția de director al Comunității de informații

Directorul serviciilor naționale de informații îndeplinește funcția de șef al comunității serviciilor de informații din SUA și supervizează punerea în aplicare a programului național de informații, acționând în calitate de principal consilier al președintelui, al Consiliului pentru Securitate Națională și al Consiliului pentru Securitate Internă.

Tulsi Gabbard, cea care va primi acest portofoliu, dacă va trece peste audierile din Senat, este o americancă de etnie samoană, o fostă democrată care a părăsit partidul în anul 2022 din cauza faptului că nu se mai regăsea în ideologia liberală a democraților, care, susține ea, într-o declarație de presă, ar sabota dreptul la liberă exprimare a americanilor, iar partidul ar fi „acum sub controlul complet al unei cabale elitiste de belicoși conduși cu fățărnicie”.

Recomandări Alexandru Palii, investitorul imobiliar conectat la firmele oligarhilor ruși care au devalizat bănci, fonduri de pensii și UPET Târgoviște

Gabbard i-a acuzat pe democrați că divizează țara „rasializând fiecare problemă, alimentând rasismul împotriva albilor” și „lucrând în mod activ pentru a submina libertățile divine consacrate în Constituția” americană. Ea a declarat, de asemenea, că se temea că democrații vor declanșa un război nuclear. În ultimii doi ani, când s-a alăturat republicanului Donald Trump, Gabbard a început să susțină politici conservatoare privind avortul sau drepturile comunității LGBT.

Tulsi Gabbard, nominalizată Director al Comunității de Informații

Gabbard îndeplinește și funcția de locotent-colonel în Rezerva Armatei SUA din anul 201.

Anunțul nominalizării sale a stârnit în motive de îngrijorare, întrucât ea a fost acuzată în trecut că a preluat în mod repetat narațiunile de propagandă răspândite de regimul de la Kremlin și a apărat regimul sirian al lui Bashar al-Assad.

În anul 2017 Gabbard făcea o călătorie în Siria, fără să informeze lideriii Partidului Democrat și să își coordoneze vizita cu Departamentul de Stat, devenind primul membru al Congresului în funcție care s-a întâlnit cu dictatorul Assad de la Primăvara arabă. Criticii acesteia continuă să considere această vizită drept o dovadă a lipsei sale de discernământ și un motiv pentru Senat de a-i refuza nominalizarea.

Recomandări Victor Ponta anunță că poate candida la alegerile prezidențiale 2025, deși Marcel Ciolacu a spus că îl va exclude din PSD: „Are o obligație față de PNL”

În 2013, Gabbard s-a opus loviturilor militare propuse de administrația Obama în Siria, iar doi ani mai târziu, a susținut o lege pentru a bloca activitățile CIA în Siria și acțiunea militare ale SUA împotriva președintelui Bashar al-Assad.

În octombrie 2015, un jurnalist CNN a întrebat-o pe Gabbard: „Nu vă îngrijorează faptul că regimul lui Bashar al-Assad a fost brutal, ucigând cel puțin 200.000, poate 300.000 dintre proprii săi oameni?”. Gabbard a răspuns comentând că „aceleași lucruri care se spun acum despre Assad s-au spus și despre Gadhafi” și Saddam Hussein „de către cei care susțineau ca SUA să intervină, să răstoarne acele regimuri” și dictatori.

Video: Dicursul lui Donald Trump susținut la Washington D.C. cu o zi înaintea preluării celui de-al doilea mandat

Sursa: C-SPAN

Dacă răspunsul va fi la fel ca în acele războaie, a continuat ea, „vom ajunge la o situație mult mai gravă decât cea pe care o vedem astăzi…cu o suferință umană mult mai mare, cu o persecuție mult mai mare a minorităților religioase și a creștinilor din Siria, iar inamicul nostru va fi mult mai puternic”. Hezbollah și implicarea Rusiei și Iranului în Siria „lucrau la înfrângerea inamicului nostru comun”, adică grupuri precum ISIS și al-Qaeda, despre care a spus că reprezintă „marea majoritate” a „așa-numiților rebeli sirieni”.

Recomandări LIVETEXT Donald Trump revine la Casa Albă după patru ani și la 6 luni după tentativa de asasinat. Programul ceremoniei de învestitură a președintelui SUA

În 2022, ea a difuzat un videoclip în care sugera că laboratoarele din Ucraina finanțate de America dezvoltă germeni periculoși, o linie falsă de propagandă utilizată de Rusia pentru a încerca să își justifice invazia neprovocată. Moscova a susținut că Ucraina folosește laboratoarele pentru a crea arme biologice mortale similare cu COVID-19, care ar putea fi utilizate împotriva Rusiei, și că președintele rus Vladimir Putin nu a avut de ales decât să invadeze Ucraina vecină pentru a-și proteja țara.

De fapt laboratoarele fac parte dintr-un efort internațional de a controla epidemiile și de a opri armele biologice.

Gabbard a mai spus că asistența americană pentru Ucraina pune în pericol securitatea globală prin antagonizarea Rusiei. Ea l-a criticat pe președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy ca fiind corupt și și-a exprimat simpatia pentru poziția Rusiei, având în vedere dorința Ucrainei de a adera la NATO, alianța militară occidentală.

„Acest război și această suferință ar fi putut fi evitate cu ușurință dacă administrația Biden/NATO ar fi recunoscut pur și simplu preocupările legitime ale Rusiei în materie de securitate”, a postat ea pe Twitter la începutul invaziei ruse în 2022.

Video: Pregătiri la Washington D.C. pentru ziua inaugurării lui Donald Trump

Sursa: AFP

Tulsi Gabbard a încasat peste 1,2 milioane de dolari anul trecut în calitate de susținător MAGA, conform unei declarații financiare publicate sâmbătă. Fostul democrat devenit vedetă conservatoare a câștigat puțin sub 300.000 de dolari dintr-un avans pentru cartea sa For Love of Country: Leave the Democrat Party Behind, aproape 200.000 de dolari în calitate de colaborator Fox News, aproape 120.000 de dolari în calitate de colaborator media pentru Centrul American pentru Lege și Justiție și peste 170.000 de dolari pentru peste o multitudine de discursuri publice, inclusiv la Heritage Foundation.

La acestea se adaugă cei aproape 415 000 de dolari pe care fostul membru al Congresului din Hawaii i-a încasat din afacerile sale, Tulsi Media LLC și TOA Studios LLC, și din podcastul său, „The Tulsi Gabbard Show”.

John Ratcliffe, director CIA: Agenția va fi dispusă să desfășoare acțiuni în locuri unde nimeni altcineva nu poate merge

Dacă nominalizarea lui Trump pentru conducerea CIA, John Ratcliffe, va fi confirmată de Senat, el va fi prima persoană care a fost atât director al CIA, cât și director al Comunității naționale de informații. Ratcliffe era considerat unul dintre cei mai conservatori membri ai Congresului atunci când a fost selectat pentru a fi director al Comunității Naționale de Informații în 2020. El a fost un susținător declarat al lui Trump și, uneori, a pus sub semnul întrebării validitatea investigației privind interferența Rusiei în alegerile din 2016.

John Ratcliffe, nominalizat pentru funcția de Director CIA

Înainte de confirmarea sa în funcția de director al Comunității naționale de informații în 2020, Ratcliffe a reprezentat un district congresional din Texas și a fost procuror federal.

Potrivit site-ului Rolling Stone, în ultimii ani, Ratcliffe a lucrat ca consultant și consilier pentru mai multe firme contractoare din domeniul apărării. Două dintre aceste companii produc tehnologie pentru avioane autonome, pe care CIA le-ar utiliza într-un program secret de asasinate țintite. În timpul chestionarelor pentru Senat, Ratcliffe a scris că niciunul dintre locurile sale de muncă sau relațiile sale de afaceri nu ar crea un conflict de interese, dacă va fi confirmat ca director al CIA.

Membrii comisiei au cerut asigurări din partea lui Ratcliffe că nu va permite ca politica internă să influențeze analizele CIA, iar democrații i-au cerut să se angajeze să nu concedieze sau să nu forțeze plecarea personalului din cauza opiniilor lor politice sau a opiniilor pe care le-au avut despre Trump. John Ratcliffe a promis că nu va concedia sau forța concedierea angajaților din cauza opiniilor lor politice sau a opiniilor lor despre Donald Trump, care a atacat frecvent agenția și evaluările sale.

Ratcliffe a promis că va face ca C.I.A. să fie mai puțin aversă la risc și mai dispusă să desfășoare acțiuni secrete la ordinul președintelui, „mergând în locuri unde nimeni altcineva nu poate merge și făcând lucruri pe care nimeni altcineva nu le poate face”.

Ratcliffe a declarat că vede China drept cel mai mare rival geopolitic al Americii, Rusia, Iranul, Coreea de Nord și cartelurile de droguri, bandele de hackeri și organizațiile teroriste reprezentând, de asemenea, provocări la adresa securității naționale.

Ratcliffe este creditat în cercurile de securitate națională ca fiind cel care a determinat comunitatea de informații să se concentreze în primul rând asupra amenințărilor reprezentate de Beijing. În 2020, Ratcliffe a apreciat că China depune eforturi pentru a influența rezultatul alegerilor prezidențiale din acel an. El și-a făcut public mesajul, într- un editorial în Wall Street Journal, o mișcare rară pentru un director în funcție al serviciilor naționale de informații.

Una dintre principalele provocări cu care se confruntă CIA este scăderea calității informațiilor umane (sau a informațiilor colectate cu ajutorul surselor umane), a declarat pentru The Daily Caller un fost înalt responsabil al securității naționale al lui Trump, întrebat fiind care sunt așteptările în privința mandatului lui John Ratcliffe.

„În ultimele două decenii, am văzut o scădere dramatică a calității și cantității de informații umane colectate”, a declarat sursa.

Un fost oficial al Consiliului Național de Securitate al lui Trump a indicat mai multe scăpări în colectarea de informații în timpul Administrației Biden – inclusiv retragerea eșuată din Afganistan și căderea lui Bashar al-Assad în Siria – ca demonstrând necesitatea unei colectări de informații de calitate și o concentrare reînnoită asupra misiunii de bază a CIA.

„Am pierdut vieți americane din cauza [eșecului] de a colecta informații în Afganistan”, a afirmat oficialul.

Agențiile americane de informații, inclusiv CIA, nu au reușit să prevadă cât de repede vor prelua talibanii controlul asupra Afganistanului după retragerea trupelor americane, a relatat Wall Street Journal în octombrie 2021. CIA a estimat intervalul de timp între șase luni și doi ani pentru o preluare a puterii de către talibani; în schimb, guvernul afgan a căzut în doar puțin peste o săptămână.

În calitate de director al serviciilor naționale de informații, Ratcliffe a fost acuzat de democrați de politizarea serviciilor de informații atunci când a declasificat informații rusești care ar fi dezvăluit informații despre democrați în timpul alegerilor din 2016, chiar dacă a recunoscut că informațiile ar putea să nu fie exacte.

Kash Patel, noul șef FBI, crede în conspirația statului paralel

Considerat un loialist vechi al președintelui republican, Kash Patel, american provenind din imigranți indieni, a avut mai multe funcții în timpul primei administrații Trump. A lucrat ca procuror în cadrul Departamentului de Justiție, ca și consilier pe probleme de securitate națională și consilier superior al Comitetului Permanent pentru Informații al Camerei Reprezentanților și ca asistent adjunct al președintelui în cadrul Consiliului Național de Securitate. În ultimele luni ale primei administrații Trump, el a fost șeful de cabinet al secretarului interimar al apărării. De atunci, Patel a fost un colaborator frecvent al presei conservatoare, apărând inclusiv în podcasturi găzduite de Steve Bannon și Sean Ryan.

Kash Patel, noul șef al FBI

Nominalizarea sa în funcția de șef FBI poate produce o undă de șoc, câtă vreme Patel a îmbrățișat retorica lui Trump cu privire la existența unui “deep state”, a solicitat o „curățare completă” a angajaților guvernamentali care nu sunt loiali lui Trump și s-a referit la jurnaliști ca fiind trădători, promițând că va încerca să trimită în judecată unii reporteri.

El a solicitat reducerea drastică agenției, o perspectivă care îl diferențiază de directorii anteriori care au solicitat resurse suplimentare pentru FBI, și a sugerat închiderea sediului biroului din Washington și „redeschiderea acestuia a doua zi ca muzeu al deep state”.

Potrivit ACLU, Patel a făcut comentarii care ridică probleme cu privire la respectarea principiilor privind drepturile civile și libertățile civile:

În septembrie, Patel a declarat: „Trebuie să ne unim forțele în mod colectiv pentru a înfrunta cel mai puternic inamic pe care l-au văzut vreodată Statele Unite, și nu, nu este Washington, DC, este presa mainstream și acești oameni ai știrilor false. Aceasta este misiunea noastră!”. Patel a declarat că intenționează să vâneze oficialii guvernamentali care scurg informații către reporteri și să schimbe legea pentru a face mai ușoară darea în judecată a jurnaliștilor. El a susținut, de asemenea, revocarea autorizațiilor de securitate ale funcționarilor publici care au participat la investigațiile președintelui Trump de atunci, descriind lista de ținte ca fiind „masivă”. Loialitatea sa politică și legăturile sale financiare cu președintele ales Trump ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea sa de a menține independența tradițională a FBI față de influența partizană sau politică. Patel s-a autointitulat membru al „armatei lui Donald Trump” și l-a descris pe președintele ales drept „juggernaut-ul nostru al justiției”, „liderul nostru” și „războinicul nostru continuu în arenă”. De asemenea, face parte din consiliul de administrație al Trump Media & Technology Group (TMTG), care deține platforma Trump’s Truth Social, și a fost plătit cu 465 000 de dolari pentru a oferi consultanță companiei. El a acuzat în mod fals grupuri marginalizate de infracțiuni și le-a atacat drepturile. El a răspândit teorii ale conspirației demascate cu privire la persoanele fără documente, declarând: „De ce ați adus toți acești oameni aici? . Cred că democrații sunt suficient de deștepți încât să spună: „Ei bine, trebuie să găsim o nouă modalitate de a falsifica alegerile”.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News