Robert F. Kennedy Jr. (70 de ani) îşi împărtăşeşte impresiile despre hrana preşedintelui reales, mai ales în timpul deplasărilor cu avionul, într-un interviu acordat lui Joe Polish, realizatorul unui podcast specializat în marketing.

Pui prăjit și burgeri

„Lucrurile pe care le mănâncă sunt cu adevărat, să zicem, rele”, spune el, referindu-se la mâncarea servită la bordul avionului de campanie al lui Donald Trump.

În opinia sa, opţiunile alimentare se rezumă la mâncare de la fast-food-uri, de exemplu pui prăjit de la KFC sau Big Mac-uri, în cele mai bune situaţii.

„Hrana de campanie este întotdeauna rea, dar cea urcată la bordul acestui avion este ca o otravă”, insistă Robert F. Kennedy Jr, care s-a retras din cursa prezidențială în favoarea lui Donald Trump.

„Nu ai de ales, ţi se dă fie KFC, fie Big Mac. Asta dacă ai noroc, pentru că referitor la restul consider că este aproape de nemâncat”, adaugă el.

Petrece multe ore fără să bea apă

În timpul podcastului, Robert F. Kennedy Jr a spus o întâmplare revelatoare despre obiceiurile alimentare ale lui Donald Trump.

El a relatat declaraţiile făcute de Dana White, CEO la Ultimate Fighting Championship (UFC), alături de care a stat recent în avion.

Dana White „mi-a spus că asista uneori la lupte timp de mai multe ore cu Donald Trump şi că nu l-a văzut nicodată bând un pahar de apă”.

Criticile lui Robert F. Kennedy Jr la adresa unor agenţii de sănătate publică, de exemplu Centers for Disease Control and Prevention (CDC) şi Food and Drug Administration (FDA), provoacă adesea controverse, însă interesul faţă de o îmbunătăţire a alimentaţiei are ecou în rândul unor experţi în sănătate publică.

Apel la reducerea consumului de alimente procesate

Robert F. Kennedy Jr militează de mult timp în favoarea unei alimentaţii mai sănătoase şi unei aprovizionări alimentare mai puţin dependentă de produse procesate.

Robert F. Kennedy Jr, care ar urma să ocupe un post în domeniul sănătății în administrația Trump, consideră că reducerea consumului de alimente procesate şi ultraprocesate este o prioritate naţională, la fel de importantă, în opinia sa, ca alte lupte în domeniul sănătăţii publice.

Unii experţi consideră că abordarea problemei alimentaţiei ar putea să deschidă o dezbatere necesară despre rolul guvernului federal în promovarea unei alimentaţii sănătoase.

Ieşirea mediatică a lui Robert F. Kennedy Jr împotriva alegerilor alimentare ale lui Donald Trump ilustrează atât stilul provocator al acestuia, cât şi hotărârea de a pune în lumina reflectoarelor miza sănătăţii alimentare, conchide Daily Beast.

