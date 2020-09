Cum se răzbună primarul PSD din Ocnița pe vicele PNL: îi scoate biroul din primărie, îl pune să muncească noaptea și îl trimite să măture comuna

La Ocnița, o mică localitate dâmbovițeană situată la nici 100 km de Capitală, lupta politică ia forme greu de imaginat. Săptămâna trecută, mai exact pe 4 septembrie, primarul comunei, Eduard Barcău, a emis o dispoziție prin care îl trimite pe viceprimarul Daniel Ion Drăgoi la munca de jos.

Primul articol din document prevede mutarea biroului viceprimarului într-o clădire a primăriei goală, aflată în conservare, îi stabilește acestuia un program de lucru zilnic de la ora 22.00 la 7.00 și îi trasează foarte clar atribuțiile: ”Activitatea domnului Drăgoi Daniel Ion – viceprimar va consta în asigurarea pazei și întreținerea bazei sportive și în igienizarea comunei cu suportul asistaților sociali pe care îi are în directa subordonare” .

Articolul 2 – și ultimul – stipulează că viceprimarul însuși este însărcinat cu ducerea la îndeplinire a dispoziției date de primar.

Primarul Eduard Barcău recunoaște că are ”o relație foarte proastă din punct de vedere politic” cu viceprimarul. El a explicat pentru Libertatea că decizia privind însărcinările trasate viceprimarului, care îi este și contracandidat, a venit pe fondul unei nemulțumiri legate de un proiect.

”M-a deranjat foarte tare în ultima perioadă. Faptul că la ultima ședință de Consiliu Local mi-a respins un proiect pentru care lucrasem efectiv toată echipa de achiziții undeva la trei săptămâni, pentru fonduri europene de aproximativ 40 de miliarde de lei vechi, și în decursul timpului multe alte lucruri s-au întâmplat”, a declarat primarul Eduard Barcău pentru Libertatea.

Eduard Barcău este nemulțumit și că viceprimarul Drăgoi, ales pe listele ALDE, a reușit să își păstreze mandatul după ce a fost dat afară din ALDE, iar acum e viceprimar și cu carnet de partid de la PNL.

”A obținut un certificat de grefă, iar prefectul nu a emis dispoziția de excludere. Deci, în momentul de față, domnul viceprimar face parte din două partide, ceea ce nu este legal. (…) Dumnealui are relații foarte sus puse la prefect, așa mi-a spus, și nu pot să-l dau eu jos că așa vreau. Nu este posibil ca dumnealui să încalce legea în fiecare zi prin simplul fapt că se prezintă la serviciu, deși este pus viceprimar de la ALDE și dumnealui candidează acum din partea PNL”, mai spune primarul Eduard Barcău.

Întrebat dacă regretă ori s-a răzgândit în privința ordinului pe care l-a emis, edilul susține că nu, deoarece multă lume i-a spus că trebuie să reacționeze ”foarte dur” în privința viceprimarului.

Primarul mai are o mărturisire: ”Azi dimineață am avut discuție în care l-am întrebat foarte colegial «dar de ce trebuia ca la o oră după ce ai primit acea dispoziție să o pui pe toate rețelele de socializare și să o dai pe presă și de ce nu ai discutat-o cu mine? Poate am avut un moment în care nu am fost foarte lucid și am dat acea dispoziție, îmi puteai spune»”.