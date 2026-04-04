Căpitanul Szilveszter Palinkas, care a fost imaginea campaniei naționale de recrutare a Forțelor de Apărare Maghiare și a studiat la prestigioasa Academie Militară Regală Britanică, a vorbit pe larg într-un interviu video acordat postului unguresc despre condițiile în care trăiesc și lucrează în prezent militarii.

În contextul stării de urgență de război declarate în 2022, s-a trecut la un sistem de conducere orientat pe misiune, ceea ce în practică înseamnă că nu mai există program de lucru.

Militarii pot pleca acasă, în esență, doar dacă le permite comandantul. Astfel, viața lor de zi cu zi a devenit imprevizibilă și imposibil de planificat, fiind dificil să ducă o viață de familie normală.

„Desigur, și-au asumat acest lucru atunci când au depus jurământul de a apăra patria”, a spus Palinkas.

Problema, în opinia sa, este că militarii nu sunt apreciați nici din punct de vedere financiar și sunt nevoiți să lucreze în condiții precare. Un exemplu este hrana: nu primesc pachete alimentare de calitate corespunzătoare, iar potrivit căpitanului, apar situații aproape absurde, precum aceea în care, în timpul unui exercițiu, punga unui militar foșnește zgomotos în timp ce încearcă să scoată un baton de cereale – lucru care, într-o situație reală, i-ar putea costa viața.

Szilveszter Palinkas a adăugat că militarii s-ar bucura chiar și dacă ar primi uniforme de o calitate mai bună, rezistente la foc și care să nu se rupă doar pentru că stau jos într-un birou.

El consideră că, în ultimii patru ani, Kristaf Szalay-Bobrovniczky a încercat mai degrabă să reconstruiască identitatea militară, în loc să rezolve problemele sistemice.

În locul echipamentelor și condițiilor ultramoderne promovate în campaniile de recrutare, realitatea din cazărmi este marcată de miros de canalizare pe coridoare, iar dușurile și spațiile de cazare sunt, în multe cazuri, pline de mucegai.

„Condițiile sunt atât de proaste, încât tinerii văd situația, se întorc din drum și preferă să se angajeze la un lanț de magazine ca lucrători comerciali, unde câștigă de două ori mai mult, își văd familia, pleacă acasă la ora patru, au o viață predictibilă și condiții de muncă foarte curate”, punctează Palinkas.

De asemenea, mai spune acesta, campania de recrutare a creat tensiuni salariale majore în armată: tinerii recruți, după cinci săptămâni de instruire de bază, ajung să câștige de două ori mai mult decât militarii cu 20 de ani de experiență.

Este ca și cum, într-o multinațională, un stagiar ar câștiga de două ori și jumătate mai mult decât un manager de nivel mediu cu vechime. Diferența este că, în armată, din cauza stării de pericol, nu se poate demisiona din 2019, astfel că mulți nu au altă opțiune decât să accepte situația.

În februarie, militarii au fost trimiși să păzească infrastructuri energetice critice, însă, potrivit lui, nici măcar nu știu de cine trebuie să le apere, adică cine este inamicul.

„Dacă avem o imagine a inamicului, atunci ne pregătim pentru acesta analizând cum luptă o anumită națiune, ce echipament militar are, împotriva a ce trebuie să lupte”, a explicat Szilveszter Palinkas.

În comunicarea guvernamentală, Ucraina este prezentată tot mai des ca principal adversar. Căpitanul consideră însă că acest lucru nu are sens din punct de vedere militar, deoarece Ucraina nu are niciun motiv rațional să atace un stat membru NATO, riscând o contraofensivă și distrugerea totală.

„Nu înțelegem de ce ucrainenii ar lua o astfel de decizie de a înceta să existe. Comunicarea guvernului despre Ucraina a devenit subiect de glume. Pur și simplu nu poate fi luată în serios această imagine a unui inamic ucrainean”, a răspuns el când a fost întrebat dacă acest lucru se discută între soldați.

Totodată, el nu înțelege de ce guvernul maghiar, condus de Viktor Orban, acceptă ca poziția percepută ca fiind favorabilă Rusiei să slăbească rolul Ungariei în NATO.

„Am participat la mai multe exerciții NATO după ce a izbucnit războiul Rusia-Ucraina, unde militari din alte state membre ne-au întrebat direct pe noi, soldații maghiari, dacă suntem de partea rușilor. Pentru că așa pare din comunicarea oficială”, spune Palinkas.

Potrivit acestuia, s-a întâmplat chiar ca militarii maghiari să nu fie primiți la o reuniune profesională NATO a specialiștilor în recunoaștere, organizată de americani. Acest lucru a fost raportat superiorilor lor, dar nu există niciun semn că acum conducerea ar schimba ceva pe baza acestui fapt.

Ștefan Iancu, despre succes, presiune și copilărie: „Nu cred că trebuie să se pună neapărat semnul egal între mine și profesie”
Comentarii (1)
Avatar comentarii

Emilee 05.04.2026, 08:51

Nu inteleg de ce se pling Ungurii. Ei il vor pe Orban si poliyica lui.

Oh, la la!!! Brigitte Macron lovește din nou! Ținuta ei i-a pus pe jar pe criticii de modă, iar comentariile au curs după ce Prima Doamnă a Franței a apărut în public așa. La asta chiar că nu se aștepta nimeni
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Concubina medicului Cristian Staicu, găsit mort și incendiat în propriul apartament, s-a prezentat la locul crimei, după tragedie. Ce a luat femeia din casă
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
Dacia lansează un nou model în vară, la doar 6.000 de euro » De 20 de ani nu a mai existat așa ceva
Ce i-a adus Radu Vâlcan Danei Budeanu din Thailanda: ”Mă impresionează mereu până la lacrimi”. Incredibil ce a zis Dănutza despre el: “Bai, nene, când s-a dat jos bronzat, slab, cu mersu ăla de…”
Ce i-a adus Radu Vâlcan Danei Budeanu din Thailanda: ”Mă impresionează mereu până la lacrimi”. Incredibil ce a zis Dănutza despre el: “Bai, nene, când s-a dat jos bronzat, slab, cu mersu ăla de…”
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
Mihaela Rădulescu rupe tăcerea și face o confesiune care zguduie tot, la doar câteva luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Detalii care dau fiori și acuzații grave
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv
„Totul a fost o minciună!” Codruța Filip rupe tăcerea despre divorțul secret de Valentin Sanfira. Ce a descoperit artista după 8 ani de relație și de ce spune că împăcarea este exclusă definitiv

„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
„Carburantul trebuie raționalizat de pe acum”: Traian Băsescu spune că Guvernul Bolojan a făcut „o mare eroare”
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
România refuză vaccinurile anti-COVID de la Pfizer, chiar dacă este obligată să le plătească. Rogobete: „Sunt doze pentru 10 ani”
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
Pavilionul românesc din cazarma de la Deveselu nu este gata nici după 5 ani. Unitatea militară a fost deja obiectul unei anchete DNA
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Emoționanta poveste a copilului plecat din Călan spre fotbalul mare
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a treia din play-off/play-out în Superliga
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta
Directorul spitalului unde lucra Cristian Staicu intervine de urgență. A vorbit cu fiica medicului ucis și incendiat, iar mărturia schimbă cu totul ancheta

Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Survivor România, 5 aprilie 2026. Un concurent din echipa Faimoșilor va fi eliminat din competiție
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
Oana Ioniță, detalii surprinzătoare despre relația secretă cu Cove: „Am avut o aventură”. Vedeta a recunoscut că se îndrăgostise de prezentator
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
Ultima oră! Au apărut detalii terifiante în cazul crimei care a îngrozit România. A fost audiată partenera de viață a medicului ucis, iar un coleg de muncă face mărturisiri grele: “Era despărţit de mai mulţi ani…
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
„Îi plăcea mai mult de soția mea decât de mine!” A revenit a treia oară la clubul favorit, după ce președintele l-a umilit
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
Rusia ar fi vrut să orchestreze o tentativă de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a-l ajuta să câștige alegerile
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Codruța Filip, dezvăluiri șocante despre divorț: „Tot ce am trăit în anii ăștia nu a fost real”. Reacția lui Valentin Sanfira: „Nu tac pentru că nu am ce spune…”
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Mircea Lucescu a făcut infarct! Familia ar fi cerut transferul la Viena: „Pacientul este…”
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina
Un român de 31 de ani și-a pierdut viața pe autostrada din Germania după ce a coborât să împingă mașina

Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Cine este Dacian Cioloș, noul consilier al lui Nicușor Dan: de la SAPARD la premier, președinte USR și europarlamentar, cu legături în Franța
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Ambasadorul Moscovei la București are propriul manual de istorie: „România a ocupat Basarabia, «mulțumind» în acest mod Rusiei care a salvat-o în Primul Război Mondial”
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala
Infecțiile urinare severe, în strânsă legătură cu demența? În cât timp apare boala