Căpitanul Szilveszter Palinkas, care a fost imaginea campaniei naționale de recrutare a Forțelor de Apărare Maghiare și a studiat la prestigioasa Academie Militară Regală Britanică, a vorbit pe larg într-un interviu video acordat postului unguresc despre condițiile în care trăiesc și lucrează în prezent militarii.

În contextul stării de urgență de război declarate în 2022, s-a trecut la un sistem de conducere orientat pe misiune, ceea ce în practică înseamnă că nu mai există program de lucru.

Militarii pot pleca acasă, în esență, doar dacă le permite comandantul. Astfel, viața lor de zi cu zi a devenit imprevizibilă și imposibil de planificat, fiind dificil să ducă o viață de familie normală.

„Desigur, și-au asumat acest lucru atunci când au depus jurământul de a apăra patria”, a spus Palinkas.

Problema, în opinia sa, este că militarii nu sunt apreciați nici din punct de vedere financiar și sunt nevoiți să lucreze în condiții precare. Un exemplu este hrana: nu primesc pachete alimentare de calitate corespunzătoare, iar potrivit căpitanului, apar situații aproape absurde, precum aceea în care, în timpul unui exercițiu, punga unui militar foșnește zgomotos în timp ce încearcă să scoată un baton de cereale – lucru care, într-o situație reală, i-ar putea costa viața.

Szilveszter Palinkas a adăugat că militarii s-ar bucura chiar și dacă ar primi uniforme de o calitate mai bună, rezistente la foc și care să nu se rupă doar pentru că stau jos într-un birou.

El consideră că, în ultimii patru ani, Kristaf Szalay-Bobrovniczky a încercat mai degrabă să reconstruiască identitatea militară, în loc să rezolve problemele sistemice.

În locul echipamentelor și condițiilor ultramoderne promovate în campaniile de recrutare, realitatea din cazărmi este marcată de miros de canalizare pe coridoare, iar dușurile și spațiile de cazare sunt, în multe cazuri, pline de mucegai.

„Condițiile sunt atât de proaste, încât tinerii văd situația, se întorc din drum și preferă să se angajeze la un lanț de magazine ca lucrători comerciali, unde câștigă de două ori mai mult, își văd familia, pleacă acasă la ora patru, au o viață predictibilă și condiții de muncă foarte curate”, punctează Palinkas.

De asemenea, mai spune acesta, campania de recrutare a creat tensiuni salariale majore în armată: tinerii recruți, după cinci săptămâni de instruire de bază, ajung să câștige de două ori mai mult decât militarii cu 20 de ani de experiență.

Este ca și cum, într-o multinațională, un stagiar ar câștiga de două ori și jumătate mai mult decât un manager de nivel mediu cu vechime. Diferența este că, în armată, din cauza stării de pericol, nu se poate demisiona din 2019, astfel că mulți nu au altă opțiune decât să accepte situația.

În februarie, militarii au fost trimiși să păzească infrastructuri energetice critice, însă, potrivit lui, nici măcar nu știu de cine trebuie să le apere, adică cine este inamicul.

„Dacă avem o imagine a inamicului, atunci ne pregătim pentru acesta analizând cum luptă o anumită națiune, ce echipament militar are, împotriva a ce trebuie să lupte”, a explicat Szilveszter Palinkas.

În comunicarea guvernamentală, Ucraina este prezentată tot mai des ca principal adversar. Căpitanul consideră însă că acest lucru nu are sens din punct de vedere militar, deoarece Ucraina nu are niciun motiv rațional să atace un stat membru NATO, riscând o contraofensivă și distrugerea totală.

„Nu înțelegem de ce ucrainenii ar lua o astfel de decizie de a înceta să existe. Comunicarea guvernului despre Ucraina a devenit subiect de glume. Pur și simplu nu poate fi luată în serios această imagine a unui inamic ucrainean”, a răspuns el când a fost întrebat dacă acest lucru se discută între soldați.

Totodată, el nu înțelege de ce guvernul maghiar, condus de Viktor Orban, acceptă ca poziția percepută ca fiind favorabilă Rusiei să slăbească rolul Ungariei în NATO.

„Am participat la mai multe exerciții NATO după ce a izbucnit războiul Rusia-Ucraina, unde militari din alte state membre ne-au întrebat direct pe noi, soldații maghiari, dacă suntem de partea rușilor. Pentru că așa pare din comunicarea oficială”, spune Palinkas.

Potrivit acestuia, s-a întâmplat chiar ca militarii maghiari să nu fie primiți la o reuniune profesională NATO a specialiștilor în recunoaștere, organizată de americani. Acest lucru a fost raportat superiorilor lor, dar nu există niciun semn că acum conducerea ar schimba ceva pe baza acestui fapt.