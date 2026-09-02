Povestea a început în luna noiembrie a anului 2021, pe vremea când tânărul activa ca asistent administrativ stagiar în cadrul unei firme din localitatea Ede.

Confruntat cu o dependență severă, el a început să extragă treptat sume de bani din casieria firmei, adâncindu-se din ce în ce mai mult în probleme financiare.

Conform raportului întocmit de serviciul de probațiune, bărbatul a trăit ani la rând cu iluzia că va reuși să obțină un câștig consistent care să îi acopere pierderile și să îi permită să restituie discreționar toți banii furați.

Planul său nu s-a concretizat însă niciodată, iar gaura din bugetul companiei a crescut constant până la mijlocul anului 2024.

Momentul de cotitură s-a produs în vara anului 2024, când tânărul a decis să pună capăt mecanismului infracțional și și-a recunoscut faptele în fața propriei familii.

Ulterior, el s-a adresat voluntar medicului de familie pentru a solicita ajutor de specialitate în tratarea dependenței de jocuri de noroc.

Terapia s-a încheiat cu succes în noiembrie 2024, iar evaluările de specialitate arată că bărbatul nu a mai jucat de atunci și s-a angajat într-un alt domeniu, departe de manipularea resurselor financiare, riscul de recidivă fiind considerat extrem de redus.

Magistrații care au analizat dosarul au subliniat gravitatea faptei, arătând că acțiunile bărbatului au reprezentat o trădare gravă a încrederii acordate de angajator și au provocat prejudicii financiare masive companiei din Ede.

Cu toate acestea, instanța a luat în calcul atitudinea cooperantă a inculpatului, fapta recunoscută integral și, mai ales, acordul de eșalonare încheiat cu fostul angajator pentru recuperarea pagubei.

Pentru că o pedeapsă cu executare în regim de detenție l-ar fi făcut pe tânăr să își piardă noul loc de muncă și ar fi blocat plățile lunare către firma păgubită, judecătorii au decis să nu îl trimită după gratii.

Bărbatul a fost condamnat la doisprezece luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de încercare de trei ani, și a fost obligat să presteze 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, păstrându-și astfel posibilitatea de a achita integral prejudiciul cauzat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE