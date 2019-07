De Răzvan Mihalașcu,

Transcrierea discuției dintre cei doi a fost făcută publică pe site-ul oficial al administrației de la Kremlin.

Oliver Stone: Te rog să fii nașul fiicei mele.

Vladimir Putin: Vrea să devină creștin ortodoxă?

Oliver Stone: Ok, o voi converti.

Vladimir Putin: Trebuie să o întrebi.

Vladimir Putin l-a întrebat pe regizor dacă fiica sa, Tara, este o persoană credincioasă. Stone i-a răspuns că fiica sa, care are 22 de ani, a fost crescută în tradiția creștină, scrie Hollywood Reporter.

Liderul de la Moscova nu a făcut alte comentarii, însă analiștii locali susțin că acest lucru înseamnă că Vladimir Putin a acceptat să fie nașul fiicei lui Oliver Stone. Administraţia de la Kremlin confirmă oficial foarte rar informaţii despre viaţa personală a lui Putin, conform Mediafax.

