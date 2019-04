Din 3 aprilie, toate abonamentele Orange costă cu un euro mai mult, așa cum reiese din informațiile publicate pe site-ul companiei.

În aceste condiții, cel mai ieftin abonament Orange, care nu permite, însă, achiziționarea unui telefon, este Orange Me 9 și costă 9 euro pe lună. Anterior, se numea Orange Me 8 și costa 8 euro.

După scumpire, Orange Me Start 13 și 18 au devenit Orange Me Start 14 şi 19, iar abonamentul Orange Me 23 a fost eliminat din oferta operatorului de telefonie mobilă.

S-au scumpit și abonamentele Orange care permit cumpărarea unui telefon. Cel mai ieftin abonament este Orange Me 11 și costă 11 euro, cu un euro mai mult decât costa înainte. În mod similar, Orange Me 15, 20 şi 29 s-au transformat în Orange Me 16, 21 şi 30 şi costă 16 euro, 21 euro şi 30 euro pe lună.

Reprezentanții Orange au transmis că portofoliul a fost actualizat pentru a răspunde mai bine nevoilor clienților companiei.

„În ultimul timp, consumul mediu de date per utilizator a crescut constant şi vedem o cerere semnificativă pentru mai multe resurse. Preţurile noilor abonamente reflectă valoarea beneficiilor şi resurselor nou introduse, pe care clienţii le pot accesa”, se arată în răspunsul companiei, conform profit.ro.

Abonamente mai scumpe și la Vodafone, UPC România, Digi și Telekom

Orange este a cincea companie care a anunțat că majorează prețurile abonamentelor. Vodafone, RCS&RDS, Telekom şi UPC și-au scumpit serviciile, în contextul în care Guvernul a adoptat Ordonanța 114.

Potrivit Manager.ro, Vodafone a anunțat marți că „începând cu 8 mai 2019, preţul pachetului de servicii aferent acestui număr creşte cu 0,92 eur TVA inclus”, așa cum reiese dintr-un mesaj trimis abonaților companiei.

Luni, UPC România și-a înștiințat clienții că va crește prețurile abonamentelor serviciilor de televiziune și internet cu 2,38 lei, de la 1 mai.

De la 1 martie, clienţii Digi (RCS&RDS) plătesc preţuri mai mari la abonamentele pentru serviciile de televiziune, telefonie mobilă şi fixă, Internet mobil şi fix, atât pentru abonamentele noi, cât şi pentru contractele în derulare.

Reprezentanții RDS&RCS au anunţat încă din ianuarie această scumpire, la doar câteva săptămâni după adoptarea Ordonanţei 114.

Și Telekom Romania și-a anunțat clienții că majorează prețurile abonamentelor din portofoliul fix şi mobil, pentru clienţii rezidenţiali şi de business, începând cu 15 aprilie 2019, ca urmare a creşterii costurilor asociate furnizării serviciilor de comunicaţii.

De ce se scumpesc abonamentele serviciilor de telefonie și Internet

Comunitatea furnizorilor de servicii de telecomunicații grupați în Asociația Națională a Internet Service Providerilor din România (ANISP) au atras atenția asupra efectelor negative pe care le induce OUG 114/29.12.2018 în ceea ce privește dezvoltarea acestui sector de importanță strategică.

Art. 77 din Ordonanță impune o suprataxare a industriei cu un procent de 3% din cifra de afaceri, generând astfel următoarele efecte negative:

Suprataxarea industriei de telecomunicații afectează investițiile. Țintele privind digitalizarea României, introducerea tehnologiilor 5G, IoT, smart city, acoperirea zonelor ”albe” (fără acoperire cu servicii de Internet broadband) – vor fi ratate. Acest lucru va antrena frânarea creșterii economice viitoare a României;

Suprataxarea industriei de telecomunicații duce la creșterea tarifelor către utilizatorii finali. Ca efect secundar, creșterea numărului de abonamente Internet și/sau servicii telecomunicații mobile va încetini;

Suprataxarea industriei de telecomunicații afectează mediul concurențial. În prezent, competiția pe piața serviciilor de telecomunicații este foarte intensă. Marjele de profit net ale celor mai mari dintre operatori se situează undeva la o medie de 5%, iar uneori trec și în teritoriul negativ (în anumiți ani companiile înregistrează pierderi). Dacă la acest mediu ultra-competitiv se adaugă o povară de 3% din cifra de afaceri, unii operatori dintre cei alternativi vor închide porțile. Ca efect indirect vom observa o scădere a veniturilor bugetare provenite din taxele și impozitele aferente salariilor celor care vor fi disponibilizați și un nou exod al personalului calificat către alte țări ale Uniunii Europene;

Suprataxarea industriei de telecomunicații contravine legislației românești și europene privind telecomunicațiile. Astfel:

(a) ANCOM trebuie să perceapă tarife care să îi asigure buna funcționare și nimic mai mult (conform art. 12 a directivei 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice);

(b) Directiva 2014/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 impune statelor membre să identifice măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice;

(c) Prevederile constituționale prevăd justa așezare a sarcinilor fiscale (art. 56) și egalitatea în fața legii (art. 16) – articole încălcate prin suprataxarea discriminatorie a furnizorilor de servicii de comunicații electronice;

(d) Prevederile constituționale prevăd prioritatea reglementărilor comunitare cu caracter obligatoriu față de dispozițiile contrare din legislația internă (art. 11 si art 148) – articole încălcate prin adoptarea unui mecanism de stabilire a tarifului de monitorizare, contrar mecanismului european de calcul în funcție de necesitățile bugetare ale autorității de reglementare.

